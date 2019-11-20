510 грн за первое нарушение и 850 грн — за повторное. Вступили в силу штрафы за перевозку детей без автокресел





С 20 ноября вступил в силу в «закон о штрафах за перевозку детей без автокресел» — штраф за это добавили в статью 121 о нарушении правил управления транспортным средством КоАП. Вступлению изменений в силу, как и полагается, предшествовала публикация документа в правительственной газете «Голос України».

Итак, за несоблюдение правил (перевозка детей без автокресел) теперь придется штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов — 510 грн ($21,07) за первое нарушение. Повторное же нарушение в течение года обойдется уже в 50 необлагаемых минимумов доходов — 850 грн ($35,12).

Рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей будет Национальная полиция, которая еще вчера предупредила об изменения.

В начале месяца первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий говорил, что необходимость введения штрафов обусловлена количеством смертельных аварий на дорогах — за девять месяцев этого года в ДТП в Украине погибли 126 детей, большинство из которых в момент аварии находились в автомобиле.

Пожалуй, больше всего в конкретном случае настораживает то, что сейчас украинские службы такси в большинстве своем не готовы к этим изменениям. Машин с автокреслами очень мало, а службы рекомендуют водителям просто отказываться от поездок с детьми, чтобы не нарушать закон. То есть, да, пока дойдет до стадии «принятия» закона таксистами, придется покупать и ездить в такси со своими креслами, насколько бы дико это ни звучало. Ну или пользоваться общественным транспортом.

Независимо от того, ребенок едет без автокресла в такси, или просто водитель решил подвезти маму с младенцем — это нарушение закона. И платить штраф в таком случае будет именно перевозчик.

И да, можно с уверенностью предположить, что вскоре детские автокресла в Украине подорожают ввиду повышенного спроса.

Источник: «Голос України» и hromadske.ua