Абоненты «Киевстар» получат для связи с родными в роуминге 250 бонусных гривен

«Киевстар» увеличивает помощь абонентам в роуминге, в итоге теперь абоненты оператора получат для связи с родными 250 бонусных гривен в 9 странах: Польше, Румынии, Словакии, Молдове, Венгрии, а также в Германии, Италии, Литве и Чехии.

Как только абонент «Киевстара» приезжает в одну из указанных стран, то в течение суток ему автоматически начисляются бонусные средства и предоставляется возможность пользоваться специальными тарифами по всей Европе:

1 МБ интернет стоит 0,10 грн;

1 минута входящего звонка или исходящий звонок по стране пребывания или в Украину – 1 грн;

1 SMS – 1 грн.

То есть, абоненты Киевстар за счет бонусов могут разговаривать с родными и друзьями 250 минут или могут отправить 250 SMS-сообщений или использовать 2500 МБ мобильного интернета, не оплачивая эти услуги самостоятельно. Бонусы будут действовать в течение 30 дней.

По-прежнему в роуминге Киевстар не списываются мегабайты в мессенджерах. Следовательно, обмен текстовыми сообщениями в Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp и даже голосовые звонки в этих социальных сетях не тарифицируются.

Только за первую неделю Киевстар перевел на счета своих абонентов, вынужденно выехавших за границу, более 26 млн бонусных гривен.

Компания также беспокоится и об абонентах, которые находятся в Украине. Киевстар предложил им дополнительные возможности для общения внутри страны даже без оплаты тарифа.

Киевстар продолжает обеспечивать работу мобильной и фиксированной сети, чтобы каждый абонент мог быть на связи с родными и получать актуальную информацию о событиях в Украине. В частности, вместе с другими мобильными операторами компания запустила национальный роуминг, позволяющий переключиться на сеть другого оператора, если собственный оператор временно не работает в определенном месте.