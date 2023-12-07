Acer анонсировала портативные зарядные станции мощностью до 3000 Вт и солнечные батареи мощностью до 400 Вт

Компания Acer расширила ассортимент своей продукции и представила несколько новинок – мобильные зарядные станции мощностью 600, 1800 и 3000 Вт, которые можно дополнить складными солнечными панелями на 100, 200 и 400 Вт. Такие устройства можно использовать не только во время блекаутов, но и во время туристических поездок или проведения мероприятий на открытом воздухе.

Все три модели новых зарядных станций имеют двунаправленную топологию с поддержкой быстрой зарядки. Переход в режим резервного питания происходит за 14 мс. Каждое устройство оснащено источником бесперебойного питания (ИБП) и системой воздушного охлаждения. Все станции могут автоматически определять входную частоту, имеют выходную частоту переменного тока 50 Гц или 60 Гц, а также оснащены входными портами нескольких типов, позволяющими заряжать их от солнечных батарей, электрической розетки или автомобильного зарядного устройства. Система управления аккумулятором обеспечивает защиту от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания.

Портативная зарядная станция APS311 мощностью 600 Вт

APS311 на 600 Вт – это портативная зарядная станция с аккумулятором на 512 Вт·ч, который полностью заряжается менее чем за 2 часа и весит 7 кг. Ее номинальная мощность составляет 600 Вт, пиковая мощность – 1000 Вт. Пользователям доступны 2 порта переменного тока, 2 порта USB-A, 2 порта Type-C, порт для зарядки от автомобиля, по 2 порта 5521 для переменного и постоянного тока. Поддерживаются солнечные панели мощностью 200 Вт.

Портативная зарядная станция APS321 мощностью 1800 Вт

APS321 – портативная станция средней мощности с аккумулятором на 1229 Вт·ч, для полной его зарядки потребуется менее двух часов. Устройство весит 22 кг, номинальная мощность составляет 1800 Вт, пиковая мощность – до 3000 Вт, а срок службы рассчитан на 3000 циклов зарядки. Зарядная станция APS321 имеет 2 выходных порта переменного тока, 2 порта USB-A, 2 порта USB-A для быстрой зарядки, 2 порта Type-C, порт для подключения к автомобилю и 2 порта 5521 для постоянного тока. Поддерживаются солнечные панели мощностью 400 Вт.

Портативная зарядная станция APS331 мощностью 3000 Вт (с дополнительным аккумулятором)

APS331 на 3000 Вт – это мощная портативная станция весом 34 кг. Нижняя часть ее корпуса оборудована колесиками. Система имеет квадратный литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 2560 Вт·ч, полностью заряжаемый менее чем за 2 часа. Она также поддерживает технологию расширения аккумулятора: к станции можно подключить до 6 дополнительных аккумуляторов, чтобы увеличить ее общую емкость до 17,5 кВт·ч. Устройство обеспечивает номинальную мощность 3000 Вт, пиковую мощность 5000 Вт и ресурс батареи в 4000 циклов зарядки. В новинке предусмотрено 3 порта переменного тока, 2 разъема USB-A, 2 разъема USB-A для быстрой зарядки, 2 разъема Type-C, порт для подключения к автомобилю, 2 разъема 5521 для постоянного тока и разъем типа Anderson. Зарядное устройство имеет два разъема для подключения к фотовольтаической системе с солнечными батареями мощностью 400 Вт.

Аккумулятор APS300 мощностью 2,5 кВт⋅час

APS300 – это дополнительный аккумулятор емкостью 2,5 кВт·ч, который можно установить на портативную зарядную станцию APS331 на 3000 Вт. Одновременно разрешается подключать не более 6 блоков питания, что вместе увеличит емкость системы до 17,5 кВт·ч. С учетом того, что среднестатистическое домохозяйство потребляет от 750 до 1000 Вт в час, этого может хватить для питания дома в течение суток или даже более длительного времени.

Курс Frontend. Онлайн курс з працевлаштуванням, ставай суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Ознайомитись з курсом

Складывающиеся портативные солнечные панели

Портативные складные солнечные панели из новой линейки Acer являются водонепроницаемыми, имеют степень защиты IP67 и оснащены регулируемой подставкой. Складные батареи изготовлены из монокристаллического кремния, они обеспечивают коэффициент преобразования до 23%. В максимально благоприятных условиях модель ASP330 мощностью 400 Вт может производить 1,6 кВт энергии каждый день. Солнечная батарея весит 19,3 кг и в разложенном виде имеет размеры 2890×958 мм. Максимальное значение рабочего тока панели составляет 11,6 А, а максимальное значение рабочего напряжения – 36 В.

Солнечная батарея ASP320 среднего размера с мощностью 200 Вт в разложенном виде имеет размеры 1895х775 мм и вес 11,25 кг. При этом показатели максимального рабочего тока и напряжения доходят до 11 А и 20 В соответственно.

Солнечная батарея ASP310 мощностью 100 Вт, производящая около 300–600 Втч энергии в день, весит 6,6 кг и имеет размер 1683х554 мм в разложенном виде. Ее максимальный рабочий ток составляет 6,1 А, а максимальное рабочее напряжение – 18 В.

Все указанные новинки поступят в продажу в марте 2024 года со следующими ценами:

Зарядная станция Acer ASP311 ─ €699

Зарядная станция Acer ASP321 ─ €1399

Зарядная станция Acer ASP331 ─ €2199

Дополнительный аккумулятор Acer APS300 на 2,5 кВт⋅ч ─ €1699

Солнечная батарея Acer ASP310 на 100 Вт ─ €229

Солнечная батарея Acer ASP320 на 200 Вт ─ €449

Солнечная батарея Acer ASP330 на 400 Вт ─ €849

Сроки поступления в продажу в Украине будут анонсированы позже.