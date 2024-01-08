Acer на CES 2024: ноутбук с 3D-дисплеем (без стереоочков) и 57-дюймовый Mini LED 4К-монитор

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES компаниям необходимо привлекать внимание интересными технологиями. Acer выполняет это с помощью относительно доступного ноутбука, на экране которого можно наблюдать трехмерное изображение без очков и гигантского 57-дюймового Mini LED 4К-монитора.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition

Несмотря на не особо выдающиеся фотографии, журналист The Verge торжественно поклялся, что астронавт на новом Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition протягивал к нему руки без использования стереоочков. Этот ноутбук с 3D-экраном выйдет в следующем месяце со стартовым ценником 1399 долларов.

Стереоскопическая 3D-технология SpatialLabs от Acer отслеживает положение глаз и головы с помощью двух датчиков изображения в верхних панелях. Каждый глаз видит отдельные, почти идентичные 2D-изображения, заставляющие ваш мозг видеть в 3D.

Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition получил 15,6-дюймовую UHD-панель и может быть оснащен процессором Intel Core i7-13620H, Nvidia GeForce RTX 4050, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем до 2 ТБ. Устройство имеет порт HDMI 2.1, USB Type-C Thunderbolt 4, Ethernet, разъем для наушников и три порта USB 3.2. Он также поддерживает Wi-Fi 6 и Microsoft Copilot.

Acer Predator Z57

Acer также анонсировала Predator Z57 – 57-дюймовый изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 7680×2160 пикселей. Он использует подсветку MiniLED для лучшей контрастности, чем обычный ЖК-монитор, и Acer заявляет, что он выйдет во втором квартале по цене $2499.99 в США и €2399 в Европе.

Z57 будет оснащен технологией AMD FreeSync Premium, портом USB-C PD мощностью 90 Вт, двумя портами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.3, а также встроенным KVM-переключателем для использования нескольких устройств. Acer заявляет, что он имеет 2304 зоны регулировки яркости и HDR с пиковой яркостью 1000 нит. Он также показывает видео из нескольких источников одновременно, используя режим «картинка в картинке» или разделенный экран.

Экран будет покрывать 98 процентов цветовой гаммы DCI-P3. И он совместим со стандартом VESA для крепления на шарнире. Новый дисплей Acer оснащен двумя 10-ваттными динамиками и регулируемой подставкой, которую можно наклонять, поворачивать, поднимать и опускать.