Acer представила четыре новых хромбука, цены стартуют с отметки $250





Буквально только что завершилась пресс-конференция Next@Acer в рамках выставки IFA 2019, на которой производитель представил множество новинок. В этой заметке речь пойдет о новых хромбуках Acer. Всего было представлено четыре новые модели с экранами диагональю от 11,6 до 15,6 дюйма и стартовой ценой $250. В Европе они начнут продаваться со следующего месяца.

Новинки — типичные представители своего жанра с соответствущим (бюджетным) набором характеристик. Все четыре оснащены пассивной системой охлаждения без вентилятора, имеют два порта USB 3.1 Type-C для зарядки и передачи данных, два порта USB 3.1 Type-A, веб-камеры HD и устройства чтения карт памяти microSD. Также в наличии имеются беспроводные адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Покупатели смогут выбрать конфигурацию с двухъядерным процессором Intel Celeron N4000 или четырехъядерным Intel Celeron N4100, тогда как для самой крупной модели (Chromebook 315) возможности чуть шире — вплоть до четырехъядерного Intel Pentium Silver N5000.

Acer Chromebook 311 (CB311-9H/9HT)

Самая компактная и самая дешевая среди представленных моделей с 11,6-дюймовым экраном и ценой $250. В этой модели массой чуть больше 1 кг используется панель IPS разрешением HD, до 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC.

Acer Chromebook Spin 311 (CP311-2H)

При стартовой цене в $330 это самая дорогая из представленных сегодня моделей. Как нетрудно догадаться из названия (слово Spin), это хромбук-трансформер. Шарнирная система крепления экрана к корпусу позволяет отклонять экран на угол в 360 градусов, превращая этот ноутбук в планшет. Устройство оснащается сенсорным экраном, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass. Объем ОЗУ достигает 8 ГБ, а встроенной памяти — 64 ГБ. Масса этой модели 1,18 кг.

Acer Chromebook 314 (CB314-1H/1HT)

Будут варианты с сенсорным и несенсорными экранами диагональю 14 дюймов — вплоть до панели IPS разрешением Full HD. Эта модель предложит до 8GB ОЗУ и до 64 ГБ флэш-памяти, цена стартует с отметки $280.

Acer Chromebook 315 (CB315-3H/3HT)

Из представленных сегодня новых моделей только эта сможет предложить блок цифровых клавиш и 15,6-дюймовый экран (IPS, 1920х1080 пикселей). А еще в этом модели доступно целых 128 ГБ флэш-памяти eMMC. Цена этой модели — от $280.

Источник: Lliputing