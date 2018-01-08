Acer представила новый 11,6-дюймовый хромбук Chromebook 11 CB311 с портами USB-C по цене от $250

После выхода защищённого хромбука Chromebook 11 C771, компания Acer представила новую версию данной модели Chromebook 11 CB311 с новым дизайном и характеристиками. Новинку с автономностью порядка 10 часов можно увидеть на стенде компании в рамках выставки CES 2018.

Хромбук выполнен в “безвентиляторном” дизайне , что по мнению разработчиков позволит без проблем использовать его в таких традиционно тихих локациях, как семейные гостинные, библиотеки и кафе (со своей стороны отметим, что нам довольно трудно представить себе ноутбук, который сможет помешать окружающим шумом вентиляторов, если только речь не идет об игровом лэпотопе, который вряд ли кто-то возьмет с собой в библиотеку – в двух остальных случаях фоновый шум наверняка будет выше).

Модель Acer Chromebook 11 оснащается процессорами Intel Celeron, минимальным объемом ОЗУ на уровне 2 или 4 ГБ, а также хранилищем память в формате eMMC на 16 или 32 ГБ. Разрешение 11,6-дюймового экрана составляет 1366×768 точек, при этом дисплей может быть стандартным или с опциональным сенсорным слоем.

Владелец хромбука получает в свое распоряжение сразу четыре USB-порта – два USB 3.0 и два USB 3.1 Type-C. Также модель оснащается веб-камерой с поддержкой HDR, а также встроенной стереоакустикой и микрфоном. Хромбук Acer Chromebook 11 CB311 появится в продаже уже в марте текущего года, стоимость будет стартовать с отметки $249.

Источник: The Verge