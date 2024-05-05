В первом тизере фантастической саги «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы исполнитель главной роли Адам Драйвер странно ведет себя на крыше, балансируя на самом краю. Сцена может вызвать легкий дискомфорт у тех, кто боится высоты.

Фильм «Мегалополис», премьера которого состоится в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, Коппола, по его словам, готовил 23 года, а по другим данным, начал работать над сценарием в 1980-х годах. В ленту режиссера фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» вложил $120 млн собственных средств.

«Меня не волнует финансовое влияние вообще. Для меня это ничего не значит», — рассказал Коппола журналистам GQ.

Согласно официальному синопсису, «Мегалополис» — римская эпическая сага, действие которой происходит в воображаемой современной Америке. Город Новый Рим должен измениться, что привело к конфликту между Цезарем Катилиной (Адам Драйвер), гениальным художником, стремящимся к утопическому, идеалистическому будущему, и его оппонентом, мэром Франклином Цицероном (Джанкарло Эспозито), который остается преданным консервативному статус-кво, с властью жадности, личных интересов и партизанской войной. Между ними разрывается светская львица Джулия Цицерон (Натали Эммануэль), дочь мэра.

«Это история любви, которая также является философским исследованием природы человека. Действие происходит в Нью-Йорке, но в Нью-Йорке, пронизанном отголосками Древнего Рима», — сказал Коппола о сюжете.

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Сценаристом и режиссером «Мегалополиса» является сам Коппола, а продюсерами стали Фред Рус, Барри Гирш и Майкл Бедерман. В фильме собран звездный актерский состав: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Уайт, Лоуренс Фишберн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер, Грейс ВандерВаал, Хлоя Файнман, Джеймс Ремар, Д. Б. Суини и Дастин Хоффман.

Источник: Variety