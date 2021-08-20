Adobe приобретает платформу Frame.io за $1,275 млрд





Adobe выпустила пресс-релиз, в котором говорится о том, что компания приобретает сервис Frame.io за $1,275 миллиарда. Frame.io — это популярная платформа для совместной работы над видеопроектами. Adobe отмечает, что она пыталась создать собственный инструмент для коллаборации, но решила купить Frame.io, так как часть клиентов уже пользуется данной платформой в своей рабочей среде.

Frame.io берет на себя часто трудоемкий процесс просмотра правок и отснятого материала и делает его асинхронным. Редакторы, клиенты и все остальные могут использовать облачное ПО сервиса для хранения и просмотра видеофайлов, а также оставлять отзывы об изменениях, просто поделившись ссылкой. Кроме того, Frame.io предлагает интеграцию с популярными видеоредакторами, такими как Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Apple Final Cut Pro, DaVinci Resolve и другими.

Frame.io будет продолжать работать в качестве независимой компании до закрытия сделки по приобретению, после чего к Adobe присоединится её CEO Эмери Уэллс и соучредитель Джон Травер. Уэллс продолжит возглавлять команду Frame.io и будет подчиняться непосредственно директору по продуктам Adobe Скотту Бельски. Уэллс отмечает, что «продукт Frame.io, который вы знаете и любите, никуда не денется», и добавляет, что функционирование в составе Adobe предоставит больше ресурсов и более тесную интеграцию с Premier Pro и Creative Cloud. Также он упомянул, что Frame.io продолжит поддерживать приложения и других разработчиков, например вышеупомянтые Final Cut Pro, DaVinci Resolve и Avid Media Composer.

Пока что не уточняется, как будет выглядеть подписка Frame.io после закрытия сделки. В настоящее время вы можете использовать ограниченную версию сервиса бесплатно или платить от $15/мес. за расширенную функциональность. Вероятно, в будущем подписка Frame.io будет интегрирована в подписку Creative Cloud.

Источник: The Verge