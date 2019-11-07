Акции Uber подешевели до минимального значения





Стоимость акций компании Uber Technologies, в первую очередь известной одноименным онлайн- сервисом заказа такси, в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 ноября снизилась на 8,7%, до минимального уровня в $25,58 за одну ценную бумагу.

На данный момент курс немного отыграл потери — на закрытии торгов 7 ноября 11:00 по киевскому времени стоимость акций достигла значения $26,94.

Bloomberg связывает резкое падение акций с истечением срока действия запрета на продажу акций Uber, вступившего в силу 10 мая 2019 года в первый день , которое прошло не очень удачно. Перед открытием торгов 6 ноября с акциями Uber было проведено немалое количество операций: Goldman Sachs (один из крупнейших в мире инвестиционных банков), у которого на июнь 2019 года было 4,1% акций Uber, продал около 2 млн акций неназванному покупателю по цене $26,90 за бумагу, что на 4% ниже цены закрытия 5 ноября.

К тому же, сейчас Uber находится далеко не в лучшем финансовом состоянии. По итогам третьего квартала 2019 года выручка Uber выросла на 30%, до $3,8 млрд, но убытки выросли до $1,2 млрд. И раньше 2021 года выход на положительный результат не планируется. К слову, накануне SoftBank Group отчитался о первом за 14 лет убыточном квартале, чем японский телекоммуникационный гигант, главным образом, обязан неудачными инвестициям в Uber и сеть коворкингов WeWork.

Uber вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу 10 мая 2019 года, а торги начались с цены $42 за акцию (на $3 ниже заявленной цены размещения). В следующие месяцы стоимость акций Uber упала на 40%.

Источник: Bloomberg