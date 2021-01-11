Alarm.com создала бесконтактный дверной звонок с возможностью записи видео





Компания Alarm.com анонсировала новое устройство для тех, кто обеспокоен вопросами возможного заражения COVID-19 в условиях продолжающейся пандемии. Речь идёт о бесконтактном дверном звонке, который, по сути, является видеодомофоном, не требующим использования кнопок. Устройство Touchless Video Doorbell издаёт звук звонка и привлекает внимание владельца в том случае, когда камера обнаруживает посетителей, стоящих на коврике. Alarm.com утверждает, что это «первый коммерчески доступный видеодомофон, который звонит без какого-либо контакта», и что его цель — «снизить риски для здоровья населения и сделать посещения домов или доставку товаров более безопасными для всех».

Использование такого дверного звонка может выглядеть непривычным. Тем не менее, на него нанесена короткая инструкция, которая гласит, что звонок является бесконтактным, а для его активации нужно стать на коврик. Кстати, компания также предлагает и специальные коврики с соответствующей надписью, которая подсказывает, куда нужно стать.

Когда дверной звонок Alarm.com обнаруживает человека, он подаёт звуковой сигнал в доме, отправляет уведомление на смартфон владельца и начинает запись видео. Пользователь может видеть посетителей и разговаривать с ними через дверной звонок. Также Touchless Video Doorbell интегрируется с домашней системой безопасности Alarm.com. Благодаря этому, при обнаружении человека, система может реагировать заданным образом и активировать другие устройства, такие как систему освещения. Встроенная камера способна захватывать видео в разрешении 1080p, поддерживает HDR и инфракрасный ночной режим.

Устройство Touchless Video Doorbell от Alarm.com уже доступно через сеть партнёров компании по установке оборудования. Точная стоимость новинки не называется, компания ограничилась фразой что сам дверной звонок стоит «менее $200».

Источник: The Verge