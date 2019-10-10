«Альфа-банк» анонсировал выпуск «голых» платежных карт без каких-либо реквизитов, узнать их можно будет только в приложении

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«Альфа-банк» анонсировал выпуск «уникальных» платежных карт нового формата без каких-либо реквизитов — номер карты, срок действия и CVV (трехзначный код, который используется при онлайн-покупках) «переедут» в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и будут доступны владельцу в его смартфоне.

Вот как будут выглядеть карты:

В «Альфа-банке» объясняют, что новый формат обеспечит более высокий уровень защиты от мошенников. На картах нового формата банк будет указывать только имя владельца карты, а вся конфиденциальная информация будет содержаться в обновленном мобильном клиенте Alfa-Mobile Ukraine.

В разделе «Номер карты и реквизиты» можно будет узнать полный номер карты и срок действия, а CVV-код – только после ввода одноразового SMS-пароля при запросе «Получить CVV». Как сообщается, обновленный Alfa-Mobile Ukraine позволит быстро переходить в раздел реквизитов, нажав последние четыре цифры карты. Также владелец сможет скопировать номер карты одним касанием.

«У мошенников просто не будет шанса подсмотреть реквизиты карты», — уверяют в банке.

Выпускать карты без реквизитов банк начнет с 15 октября. Первыми новый формат примерят кредитные карты Travel и дебетовые Platinum Black. В дальнейшем «Альфа-банк» постепенно применит данный формат и к другим картам. Выпуск новых карт без реквизитов будет осуществляться без взимания дополнительной платы, исключительно в рамках текущих тарифов банка.

Источник: «Альфа-банк»