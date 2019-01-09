Alienware показала 55-дюймовый игровой 4K OLED монитор

В прошлом году компания NVIDIA анонсировала крупные игровые дисплеи BFG с диагональю экрана 65 дюймов, и в этом году первые такие устройства, наконец, должны поступить на рынок. В Dell посчитали, что эта ниша может быть привлекательным направлением бизнеса и создали собственный крупный игровой монитор в рамках бренда Alienware.

Игровой монитор Alienware выполнен на базе OLED панели и имеет диагональ экрана 55 дюймов. Устройство поддерживает разрешение 4K и частоту обновления изображения 120 Гц. Новинка поддерживает HDR, и в настоящее время инженеры компании работают над внедрением поддержки Dolby Vision. Дизайн устройства напоминает игровой ноутбук Alienware Area-51m, а при взгляде спереди устройство выглядит похожим на обычный OLED телевизор. Однако на игровую направленность намекают световая лента LED AlienFX и логотип Alienware на задней панели. Сообщается о наличии порта DisplayPort 1.4, но сведения о других интерфейсах не конкретизируются.

Игровой 55-дюймовый монитор Alienware поступит в продажу во второй половине 2019 года. Его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: Engadget