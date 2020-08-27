Amazon представил фитнес-браслет Halo и одноименный платный сервис, которые отслеживают активность, сон, жир и голос пользователя

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Американская компания Amazon представила платный облачный сервис Amazon Halo на основе ИИ и фитнес-браслет Amazon Halo Band без экрана, которые предназначены для максимально полного отслеживания активности пользователей.

Помимо стандартных шагов и потраченных калорий (активность) система также оценивает: качество сна и выдает рекомендации для его улучшения; оценивает индекс массы тела с определением процента жира по фотографиям, причем вдвое точнее умных весов; тональность и эмоциональность голоса и другие экспериментальные параметры.

Акционная стоимость браслета Amazon Halo составляет $64,99, в эту стоимость также входит шестимесячная подписка на сервис Amazon Halo. После окончания тестового периода стоимость месяца подписки составит $3,99, а цена браслета — $99,99.

Принцип работы Amazon Halo подробно объясняется в следующих видео:

Браслет Amazon Halo не содержит экрана, который потребляет дополнительную энергию и «смущает» пользователя — вся информация будет отображаться в приложении на смартфоне (поддерживаются протокол Bluetooth 5.0 и смартфоны Android и iOS). Гаджет оснащен оптическим датчиком, парой микрофонов, LED-индикатором, кнопкой управления и разъемом для зарядки.

Полного заряда батареи должно хватать на 7 дней работы с отключенной функцией распознавания голоса (Tone) или на 2 дня со включенной функцией. Заряд с 0 до 100% занимает менее 90 минут. Браслет водонепроницаем вплоть до глубины 50 метров.

Браслет будет предлагаться в трех размерах (Small, Medium, Large) и трех цветовых вариантах капсулы (Onyx, Silver, Rose Gold). Капсула весит 18 грамм, браслеты — от 5,2 до 6,0 грамм в зависимости от размера.

На старте покупателям предложат три цвета тканевых ремешков Black, Blush и Winter, позже также будут доступны цветовые варианты Denim, Hummingbird, Mint Edge, Olive, Unicorn и Volcano (все — по цене $19,99). Для любителей силиконовых ремешков компания подготовила серию Sport с ценником $15,99 и вариантами цвета Ash, Black, Dark Mint, Domino, Lavender, Pink Slate, Seafoam, Sunset и White.

По задумке создателей за счет отсутствия экрана и уведомлений пользователь быстро перестает замечать браслет, хотя тот не прекращает собирать необходимые данные. В перечень датчиков входят акселерометр, датчик температуры, сканер пульса и пара микрофонов (кстати, при желании их можно быстро отключить с помощью кнопки на браслете).

Активность измеряется в баллах по рекомендациям American Heart Association, которые учитывают характер и интенсивность движений, а а не только счетчик шагов (также учитывается периодичность активности). Во время отслеживания сна система учитывает движения, пульс и температуру кожи, чтобы точно определить фазу, длительность и качество сна.

Для контроля состояния тела фотографии пользователя будут анализировать с помощью компьютерного зрения и машинного обучения — по данным компании результат получается вдвое точнее, чем у популярных моделей умных весов. По итогам анализа пользователю создадут индивидуальную 3D-модель тела, укажут процент жира в организме и индекс массы тела (BMI, body mass index). Кстати, работает система только для пользователей в возрасте от 18 лет и старше (дело скорее всего не в приватности, а в особенностях растущего организма).

Функция Tone использует машинное обучение для анализа «энергичности и позитивности» голоса пользователя, помогая понять, как именно звучат слова для окружающих. С точки зрения Amazon это важно для социального и эмоционального благополучия пользователя, который в стрессовые моменты может не осознавать, что грубит окружающим — начиная с родственников и заканчивая коллегами. Качество распознавания пока лучше всего в английском языке, но разработчики обещают постепенно обучать свою систему и другим языкам.

Система Labs содержит ряд дополнительных рекомендаций, тренировок и других экспериментальных активностей от экспертов, клиник, институтов и других организаций, специализирующихся на здоровье.

Самое главное — безопасность данных пользователей Amazon Halo. В компании уверяют, что все сэмплы голоса, фотографии тела и другие приватные данные будут удаляться с серверов компании после анализа и получения результата.

Приобрести браслет Amazon Halo можно по следующей ссылке.

Источник: Amazon