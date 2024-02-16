Американская Teledyne FLIR создала тепловизионный прицел, с которым можно отслеживать собственные (не трассирующие) пули даже днем

Оборонный подрядчик США — компания Teledyne FLIR представила новый тепловизионный снайперский прицел, который помогает видеть собственные пули, летящие днем или ночью, на расстоянии до 2200 м. Тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD позволяет снайперам и пулеметчикам поражать цели на большом расстоянии, оставаясь незамеченными.

Сегодня снайперы используют специализированные винтовки и патроны, сложную оптику и компьютерные процессоры, которые обрабатывают всевозможные переменные, такие как сила ветра, давление воздуха, начальная скорость пули, падение пули и другие, передаёт NewAtlas. Однако, несмотря на все это, снайперам и пулеметчикам приходится полагаться на старый и надежный способ — трассирующий выстрел. Это пули с зажигательным зарядом, которые смешиваются с обычными патронами, чтобы снайпер или пулеметчик мог определить, по какой траектории произошел выстрел.

Это работает, но также позволяет врагу видеть, откуда ведется огонь. ThermoSight HISS-HD позволяет снайперу видеть выстрелы на большом расстоянии так же как трассирующие, даже при полном дневном освещении. Для этого используется датчик изображения с криокулером, который охлаждает его до очень низких температур. Это уменьшает тепловой шум и увеличивает разрешающую способность. В результате, с помощью современных процессоров, снайпер может напрямую видеть тепловой след пули в полете.

По словам компании, это не первая система с такими возможностями, но первая в этой отрасли, которая может работать это с таким высоким (но не названным) разрешением на такой большой дальности. Прицел HISS-HD весом 2,1 кг легко крепится на любую стандартную планку типа Picatinny rail по стандарту MIL-STD-1913 и может использоваться с различными оптическими прицелами и системами вооружения.

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