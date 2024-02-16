Новости Military Tech 16.02.2024 в 15:45 comment views icon

Американская Teledyne FLIR создала тепловизионный прицел, с которым можно отслеживать собственные (не трассирующие) пули даже днем

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новостей

Американская Teledyne FLIR создала тепловизионный прицел, с которым можно отслеживать собственные (не трассирующие) пули даже днем

Оборонный подрядчик США — компания Teledyne FLIR представила новый тепловизионный снайперский прицел, который помогает видеть собственные пули, летящие днем или ночью, на расстоянии до 2200 м. Тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD позволяет снайперам и пулеметчикам поражать цели на большом расстоянии, оставаясь незамеченными.

Сегодня снайперы используют специализированные винтовки и патроны, сложную оптику и компьютерные процессоры, которые обрабатывают всевозможные переменные, такие как сила ветра, давление воздуха, начальная скорость пули, падение пули и другие, передаёт NewAtlas. Однако, несмотря на все это, снайперам и пулеметчикам приходится полагаться на старый и надежный способ — трассирующий выстрел. Это пули с зажигательным зарядом, которые смешиваются с обычными патронами, чтобы снайпер или пулеметчик мог определить, по какой траектории произошел выстрел.

Это работает, но также позволяет врагу видеть, откуда ведется огонь. ThermoSight HISS-HD позволяет снайперу видеть выстрелы на большом расстоянии так же как трассирующие, даже при полном дневном освещении. Для этого используется датчик изображения с криокулером, который охлаждает его до очень низких температур. Это уменьшает тепловой шум и увеличивает разрешающую способность. В результате, с помощью современных процессоров, снайпер может напрямую видеть тепловой след пули в полете.

Американская Teledyne FLIR создала тепловизионный прицел, с которым можно отслеживать собственные (не трассирующие) пули даже днем
Прицел ThermoSight HISS-HD на снайперской винтовке

По словам компании, это не первая система с такими возможностями, но первая в этой отрасли, которая может работать это с таким высоким (но не названным) разрешением на такой большой дальности. Прицел HISS-HD весом 2,1 кг легко крепится на любую стандартную планку типа Picatinny rail по стандарту MIL-STD-1913 и может использоваться с различными оптическими прицелами и системами вооружения.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить