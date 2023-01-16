Англия запретит продажу одноразовых пластиковых приборов и других изделий с октября этого года

Англия ужесточает ограничения относительно использования одноразовых пластиковых изделий. Теперь в стране ограничивается продажа пластиковых столовых приборов, тарелок, мисок, подносов, палочек для воздушных шаров, а также некоторых видов полистироловых стаканчиков и пищевых контейнеров. Новый запрет вступит в силу в октябре этого года.

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После вступления в силу этого ограничения люди больше не смогут покупать или получать эти одноразовые пластиковые изделия у представителей сферы бизнеса, включая розничных торговцев, рестораны, продавцов продуктов питания и др.

Однако запрет не коснётся пластиковых тарелок, подносов или мисок, которые поставляются с расфасованными продуктами питания, поскольку они уже включены в схему расширенной ответственности производителей. Эта инициатива Англии стимулирует компании использовать перерабатываемую упаковку, а также «достигать более высоких целей по переработке».

Отметим, Англия постепенно усиливает борьбу с использованием пластика. В 2018 году был введён запрет на микрогранулы — крошечные кусочки пластика, добавляемые в средства личной гигиены, которые могут попасть в водные пути и нанести вред морской флоре и фауне. В 2020 году страна ограничила доступность одноразовых пластиковых соломинок, палочек для напитков и ватных палочек. В прошлом году Англия ввела налог на импортную пластиковую упаковку, которая не включает как минимум 30% переработанного материала. Страна также взимает плату за использование пластиковых пакетов.

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Запрет Англии на использование одноразовых пластиковых изделий последовал за прошлогодним решением Шотландии и Уэльса ограничить продажу пластиковых столовых приборов и тарелок. Европейский союз ввёл аналогичные ограничения в 2021 году.

Источник: The Verge