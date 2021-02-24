Anker представила 40-долларовый MagSafe-аккумулятор для iPhone 12

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Недавно в сети появилась информация о том, что Apple разрабатывает павербанк, который присоединяется к смартфонам линейки iPhone 12 посредством технологии MagSafe. Однако, сторонние производители аксессуаров также не теряют времени. В частности, компания Anker анонсировала выпуск PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank, который поступит в продажу с 3 марта по цене $39.99.

Устройство представляет собой павербанк емкостью 5000 мАч. На одном из торцов есть порт USB-C для зарядки и отдачи энергии, LED-индикаторы и кнопка для проверки уровня заряда.

PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank цепляется к тыльной панели iPhone 12 при помощи магнитов MagSafe. Но, к сожалению, девайс не имеет сертификации зарядки MagSafe, а значит вместо максимальной мощности в 15 Вт можно рассчитывать только на 5 Вт беспроводную зарядку.

Источник: The Verge