Анонсирован стандарт DisplayPort Alt Mode 2.0, объединяющий возможности DisplayPort 2.0, USB4 и порт USB Type-C





Организация Video Electronics Standards Association (VESA) анонсировала выход новой версии стандарта DisplayPort Alternate Mode (Alt Mode) 2.0.

DisplayPort Alt Mode 2.0 обеспечивает совместимость с новой спецификацией USB4 и включает все функции последней версии стандарта DisplayPort (версия 2.0) при использовании разъёма USB Type-C. Благодаря DisplayPort Alt Mode разъём USB-C может передавать до 80 Гбит/с видеоданных DisplayPort, используя все четыре высокоскоростные линии в кабеле, или до 40 Гбит/с с одновременной доставкой данных SuperSpeed ​​USB. VESA ожидает, что первые продукты с DisplayPort Alt Mode 2.0 появятся на рынке в 2021 году.

Стандарт DisplayPort 2.0, представленный в июне 2019 года, обеспечивает увеличение пропускной способности до 3-кратного значения по сравнению с предыдущей версией DisplayPort, а также предлагает новые возможности для удовлетворения будущих требований к производительности дисплеев. К ним относятся разрешения свыше 8K, более высокие частоты обновления и поддержка широкого динамического диапазона (HDR) при более высоких разрешениях, улучшенная поддержка конфигураций из нескольких дисплеев. Дополнительно сообщается об улучшениях, ориентированных на гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, включая поддержку разрешения 4K и выше для VR. DisplayPort 2.0 обеспечивает максимальную пропускную способность в 77,37 Гбит/с на четырех линиях (до 19,34 Гбит/с на полосу), поддерживая конфигурации, такие как 8K (7680×4320 точек) с частотой обновления 60 Гц и полноцветным 30 bpp 4:4:4 HDR без сжатия или 16K (15360×8460 точек) с частотой 60 Гц и 30 bpp 4:4:4 HDR со сжатием.

С выходом DisplayPort Alt Mode 2.0 все эти высокопроизводительные видео возможности теперь будут доступны для экосистемы USB.

Источник: videocardz