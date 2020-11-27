Анонсированы умные часы Redmi Watch: 1,4-дюймовый дисплей, NFC, автономность до 12 дней и цена $45

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В рамках бренда Redmi анонсирована первая модель умных часов под названием Redmi Watch. Новинка выполнена в корпусе прямоугольной формы и обладает обычным набором функций.

Умные часы Redmi Watch оснащены 1,4-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 320х320 точек. Экран покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D. На выбор пользователей предлагаются чёрный, белый и тёмно-синий цвета корпуса и соответствующие силиконовые ремешки, которые также доступны в розовом и зелёном вариантах.

Часы способны отслеживать физическую активность, тренировки, пульс, фазы сна. При помощи приложения Mi Fit можно выбрать электронный циферблат из коллекции, включающей более 120 вариантов. Для подключения к смартфонам предназначен беспроводной интерфейс Bluetooth 5.0 BLE. Также часы содержат модуль NFC. Дополнительно сообщается о водонепроницаемости на глубине до 50 метров.

Умные часы Redmi Watch могут работать до 7 дней без подзарядки при типичном использовании и до 12 дней в энергосберегающем режиме. Полная зарядка аккумулятора занимает 2 часа, но для зарядки применяется проприетарная подставка. Устройство имеет массу 35 г.

Умные часы Redmi Watch поступят в розничную продажу по цене $45. Продажи в Китае начнутся с 1 декабря. О сроках начала продаж на международных рынках пока не сообщается.

Источник: gsmarena