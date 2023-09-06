Анонсирована EA Sports WRC: Unreal Engine, физика DiRT Rally и коссплатформенный мультиплеер на 32 игрока

Компания Electronic Arts анонсировала свою первую игру World Rally Championship (WRC). Ее разработкой занимается студия Codemasters, используя движок Unreal Engine.

Переход от собственного движка Codemasters EGO Engine на Unreal Engine позволяет создавать более длинные и подробные этапы, чем это было возможно раньше. Тем не менее, разработчики сохранили фирменную физику симуляци DiRT Rally.

«EA Sports WRC — это чистейшая форма автоспорта, где каждый этап — это борьба со временем, местностью и самим собой», — сказал Росс Гоуинг, старший креативный директор Codemasters.

Игра EA Sports WRC предоставит доступ к 18 официальным локациям чемпионата мира по ралли FIA, включая ралли Центральной Европы, которое будет доступно в виде обновления после запуска. Игроки смогут опробовать 10 текущих автомобилей WRC, WRC2 и Junior WRC, а также 68 «самых знаковых раллийных автомобилей за 60 лет». Заявлена поддержка кроссплатформенного многопользовательского режима для 32 игроков.

EA Sports WRC будет доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК через EA App, Epic Games Store и Steam. Игра выйдет 3 ноября 2023 года, но для тех игроков, которые оформят цифровой предзаказ, доступ откроется с 31 октября. Кроме того, все игроки, оформившие предзаказ, получат пять VIP-пропусков, «каждый из которых содержит дополнительный контент после запуска, а также косметические наборы, состоящие из ливрей и одежды».

Источник: videogameschronicle