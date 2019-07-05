AOC AG251FZ2 и AG271FZ2 — игровые мониторы с кадровой частотой 240 Гц и временем отклика 0,5 мс
Компания AOC пополнила свой ассортимент двумя новыми мониторами серии AGON, адресованными любителям игр. Новинки — AG251FZ2 и AG271FZ2 — выделяются быстрым временем отклика, равным всего 0,5 мс. Это самые «быстрые» мониторы на рынке, если так можно выразиться.
Различаются новинки только диагоналями экранов, о значениях которых можно догадаться из названий моделей. В первом случае это 24,5 дюйма, во втором — 27 дюймов. Оба основаны на панелях TN с разрешением Full HD, поддерживают технологию адаптивной синхронизации Adaptive-Sync, а кадровая частота может достигать 240 Гц.
Из остального можно отметить поддержку технологии Shadow Control (повышение яркости темных областей в играх) и Low Blue Light (снижение доли синего цвета в подсветке), наличие стереодинамиков, а также портов VGA, DVI, HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и USB 3.0 (х4).
Стоимость новинок составляет $380 за большую модель и $330 за меньшую.
Источник: TechPowerUp