Apple не комплектует новые AirPods 4 зарядным кабелем

Компания Apple представила новые беспроводные наушники AirPods 4, но не включила в комплект USB-C кабель для их зарядки.

Как сообщает 9to5Mac, на официальной странице продукта указано, что USB-C кабели продаются отдельно для обеих версий AirPods 4 — базовой и с активным шумоподавлением.

Apple не акцентировала внимание на отсутствии кабеля во время презентации. Возможно, компания предполагает, что большинство пользователей уже имеет достаточно USB-C кабелей. Однако стоит заметить, что предыдущие модели AirPods комплектовались кабелями с разъемом Lightning, который теперь заменен на USB-C.

Такая практика не нова для Apple. Несколько лет назад компания прекратила добавлять зарядные адаптеры к своим устройствам. В 2022 году из комплекта Apple TV исчез USB-кабель для зарядки пульта Siri Remote. Поэтому отсутствие кабеля в новых AirPods 4 не является беспрецедентным, но покупателям придется приобрести его отдельно, если они не имеют запасного.

Впрочем, не все продукты Apple лишены кабелей. Новая версия наушников AirPods Max все еще комплектуется зарядным кабелем, так что покупателям этой модели не придется покупать его отдельно.

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Источник: Engadget