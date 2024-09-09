Apple показала четыре iPhone 16 с чипом A18 (и новыми кнопками), Apple Watch Series 10 и AirPods 4 — главное с презентации

Сегодня состоялась традиционная осенняя презентация Apple, на которой показали новые модели iPhone, юбилейную версию часов Apple Watch Series 10 и пару новых наушников — наряду с анонсом ряда интересных функций искусственного интеллекта (которые вряд ли появятся в нашем регионе в ближайшее время).

Итоги презентации «It`s Glowtime» — что показала Apple

Новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили дизайн с вертикальным расположением камер на задней панели и палитрой из 5 цветов. Стандартный iPhone будет иметь 6,1″ экран, тогда как больший iPhone 16 Plus получит 6,7″. Главным технологическим достижением новых iPhone стал 3-нм процессор A18 (на 30% быстрее предыдущей модели). Система камер претерпела значительные обновления: теперь она включает 48-мегапиксельную Fusion камеру с 2x телеобъективом и новую 12-мегапиксельную ультра широкоугольную камеру. Цены на модели начинаются от $799 за iPhone 16 (128 ГБ) и $899 за iPhone 16 Plus (128 ГБ).

получили дизайн с вертикальным расположением камер на задней панели и палитрой из 5 цветов. Стандартный iPhone будет иметь 6,1″ экран, тогда как больший iPhone 16 Plus получит 6,7″. Главным технологическим достижением новых iPhone стал 3-нм процессор A18 (на 30% быстрее предыдущей модели). Система камер претерпела значительные обновления: теперь она включает 48-мегапиксельную Fusion камеру с 2x телеобъективом и новую 12-мегапиксельную ультра широкоугольную камеру. Цены на модели начинаются от $799 за iPhone 16 (128 ГБ) и $899 за iPhone 16 Plus (128 ГБ). iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили большие дисплеи (с диагональю экрана 6,3 и 6,9 дюйма), мощный 3-нм процессор A18 Pro и улучшенную камеру. Apple обещает на 17% увеличенную пропускную способность памяти, на 20% выше производительность 6-ядерного GPU и на 15% выше производительность 6-ядерного CPU, чем у процессора A17 Pro. Из камер здесь главный 48-мегапиксельный модуль Fusion Camera с OIS, новый 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и 12-мегапиксельный телефотомодуль с 5-кратным увеличением. Линейка iPhone 16 также получила новую кнопку Camera Control. Модель iPhone 16 Pro (128 ГБ) оценили в $999, а цена iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) начинается с $1199.

получили большие дисплеи (с диагональю экрана 6,3 и 6,9 дюйма), мощный 3-нм процессор A18 Pro и улучшенную камеру. Apple обещает на 17% увеличенную пропускную способность памяти, на 20% выше производительность 6-ядерного GPU и на 15% выше производительность 6-ядерного CPU, чем у процессора A17 Pro. Из камер здесь главный 48-мегапиксельный модуль Fusion Camera с OIS, новый 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и 12-мегапиксельный телефотомодуль с 5-кратным увеличением. Линейка iPhone 16 также получила новую кнопку Camera Control. Модель iPhone 16 Pro (128 ГБ) оценили в $999, а цена iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) начинается с $1199. Apple Watch Series 10 получил больший и более яркий OLED-дисплей с более тонким и легким корпусом и новые функции для здоровья. Здесь также корпус из полированного алюминия и новая металлическая заднюю часть, на которой интегрированы различные антенны смарт-часов; также Apple предложила версию в титановом корпусе из нержавеющей стали. Устройство содержит большую зарядную катушку, что обеспечивает более быструю зарядку (аккумулятор Series 10 можно зарядить до 80% всего за 30 минут). Цена Apple Watch Series 10 начинается от $399 за вариант с GPS, тогда как модель с поддержкой сотовой связи стоит $499.

получил больший и более яркий OLED-дисплей с более тонким и легким корпусом и новые функции для здоровья. Здесь также корпус из полированного алюминия и новая металлическая заднюю часть, на которой интегрированы различные антенны смарт-часов; также Apple предложила версию в титановом корпусе из нержавеющей стали. Устройство содержит большую зарядную катушку, что обеспечивает более быструю зарядку (аккумулятор Series 10 можно зарядить до 80% всего за 30 минут). Цена Apple Watch Series 10 начинается от $399 за вариант с GPS, тогда как модель с поддержкой сотовой связи стоит $499. Обновленный Apple Watch Ultra 2 получил новый «сатиновый черный» цвет и функции обнаружения апноэ во сне. Титановый браслет Milanese Loop изготовлен из устойчивого к коррозии материала, что делает его пригодным для любителей подводного плавания. В то же время watchOS 11 приносит с собой обновление Smart Stack — виджеты, которые появляются, когда вы поворачиваете Digital Crown и которые теперь будут отображать активность в реальном времени. Устройство доступно для предварительного заказа по цене $799.

получил новый «сатиновый черный» цвет и функции обнаружения апноэ во сне. Титановый браслет Milanese Loop изготовлен из устойчивого к коррозии материала, что делает его пригодным для любителей подводного плавания. В то же время watchOS 11 приносит с собой обновление Smart Stack — виджеты, которые появляются, когда вы поворачиваете Digital Crown и которые теперь будут отображать активность в реальном времени. Устройство доступно для предварительного заказа по цене $799. Две модели AirPods 4 : базовая версия AirPods 4 получила короткие ножки и улучшенное качество звука, сохраняя открытую конструкцию без сменных насадок, тогда как премиум-версия — функцию активного шумоподавления (ANC), которая ранее была доступна только в моделях Pro (обе модели AirPods 4 теперь оснащены футляром с USB-C для зарядки, что отражает общий переход Apple от разъема Lightning). Цена на новые модели AirPods 4 начинается от $129 за стандартную версию и $179 за модель с активным шумоподавлением.

: базовая версия AirPods 4 получила короткие ножки и улучшенное качество звука, сохраняя открытую конструкцию без сменных насадок, тогда как премиум-версия функцию активного шумоподавления (ANC), которая ранее была доступна только в моделях Pro (обе модели AirPods 4 теперь оснащены футляром с USB-C для зарядки, что отражает общий переход Apple от разъема Lightning). Цена на новые модели AirPods 4 начинается от $129 за стандартную версию и $179 за модель с активным шумоподавлением. Обновленные AirPods Max : основным изменением стала замена разъема Lightning на USB-C для физического подключения и зарядки. Дизайн наушников остался практически идентичным оригинальной версии, сохраняя алюминиевую и стальную конструкцию. Однако Apple представила новую палитру цветов для AirPods Max, расширяя возможности персонализации для пользователей. AirPods Max поступят в продажу по цене $549.

: основным изменением стала замена разъема Lightning на USB-C для физического подключения и зарядки. Дизайн наушников остался практически идентичным оригинальной версии, сохраняя алюминиевую и стальную конструкцию. Однако Apple представила новую палитру цветов для AirPods Max, расширяя возможности персонализации для пользователей. AirPods Max поступят в продажу по цене $549. Дата релиза iOS 18, iPad OS 18 и новой MacOS — 16 сентября.

16 сентября. Функции Apple Intelligence начнут работать только в бета-версии iOS 18.1, с октября. Первыми их получат пользователи из США, тогда как в декабре добавят поддержку английских диалектов в Австралии, Канаде, Великобритании и др. С 2025 года функции Apple Intelligence запустят на китайском, французском, испанском и японском языках (упоминаний об украинском языке или хотя бы нашем регионе не было).

Запись трансляции Apple «It`s Glowtime»

По традиции Apple транслировала презентацию новых продуктов на сайте, в приложении Apple TV, а также на YouTube. Ниже добавляем запись с официальной трансляцией на YouTube (на английском), а также ссылку на текстовую трансляцию от сайта ITC (на украинском).

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