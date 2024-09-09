Apple показала две модели AirPods 4 и обновленные AirPods Max

Apple представила две новые модели AirPods 4 и долгожданное обновление AirPods Max на событии «It’s Glowtime»

AirPods 4: новое поколение беспроводных наушников

Apple представила два варианта AirPods 4, которые сочетают в себе элементы дизайна и функции предыдущих моделей. Базовая версия AirPods 4 получила короткие ножки и улучшенное качество звука, сохраняя при этом открытую конструкцию без сменных насадок. Премиум-версия AirPods 4 впервые для этой линейки получила функцию активного шумоподавления (ANC), которая ранее была доступна только в моделях Pro.

Обе модели AirPods 4 теперь оснащены футляром с USB-C для зарядки, что отражает общий переход Apple от разъема Lightning. В футляре премиум-версии также установили встроенный динамик, который позволяет легче находить наушники с помощью сети Find My от Apple.

Новые AirPods 4 работают на чипе H2, который обеспечивает ряд улучшений:

Более быстрое соединение

Более эффективное использование батареи

Поддержка Bluetooth 5.3

Улучшенное качество звука благодаря персонализированному пространственному аудио

Бесперебойное переключение между устройствами

Более надежное соединение и более быстрая реакция при переключении между устройствами Apple

Дизайн AirPods 4 усовершенствовали для обеспечения более комфортной посадки для различных форм ушей. Новая конструкция, которая сочетает элементы AirPods 3 и AirPods Pro, имеет более короткие ножки и улучшенную эргономику.

Цена на новые модели AirPods 4 начинается от $129 за стандартную версию и $179 за модель с активным шумоподавлением.

AirPods Max: долгожданное обновление: долгожданное обновление

Спустя почти четыре года после выпуска первой версии, Apple наконец представила новую пару AirPods Max. Основным изменением в этом обновлении стала замена разъема Lightning на USB-C для физического подключения и зарядки.

Дизайн наушников остался практически идентичным оригинальной версии, сохраняя алюминиевую и стальную конструкцию. Однако Apple представила новую палитру цветов для AirPods Max, расширяя возможности персонализации для пользователей.

Обновленные AirPods Max поступят в продажу с 20 сентября по цене $549.

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