Arc Search для iOS объединяет браузер, поисковую систему и искусственный интеллект в универсальное решение для поиска

The Browser Company, известная в качестве разработчика браузера Arc, запустила собственный поисковый инструмент Arc Search. Он представляет собой комбинацию браузера, поискова и алгоритмов искусственного интеллекта.

В то время как традиционные поисковые сервисы, такие как Google, выдают в результатах поиска ссылка на релевантные (и не очень) сайты, Arc Search пытается сразу дать ответ на вопрос. Сервис анализирует несколько источников, включая социальные сети, и генерирует сводный ответ после нажатия кнопки Browse for me. Например, в случае итогов спортивного события Arc Search подготовит ответ, назвав победителя, итоговый счет, ключевые моменты и другие детали.

Фактически, вместо выдачи перечня сайтов, которые пользователю нужно самостоятельно открывать и изучать, новый сервис готовит страницу с обобщенными данными из различных сайтов. Это является отображением видения The Browser Company относительно будущего браузеров: браузер, поисковая система, чат-бот с искусственным интеллектом и веб-сайт — это не разные вещи. Все они являются лишь частями средства поиска информации в интернете и с таким же успехом могут существовать внутри одного и того же приложения.

Arc Search также является частью более масштабного изменения в браузере Arc. Мобильное приложение до сих пор в основном было приложением-компаньоном, способом доступа к открытым вкладкам и не более того. Поскольку Arc начинает распространяться среди пользователей Windows, The Browser Company также готовится развернуть собственную кроссплатформенную систему синхронизации под названием Arc Anywhere и перенести некоторые из ИИ-функций в Arc на других платформах. В конечном итоге, как говорит генеральный директор Джош Миллер, Arc Search будет называться просто Arc и станет единственным мобильным приложением компании.

Приложение Arc Search доступно для загрузки на мобильные устройства с iOS.

Источник: The Verge