Atlassian начала блокировку российских лицензий Jira

Австралийская Atlassian, которая владеет системами управления проектов Jira, Trello и Bitbucket, опубликовала заявление о поддержке Украины. Соучредители компании Скотт Фаркуар и Майк Кэннон-Брукс написали письмо, в котором объяснили свою позицию.

«Мы потрясены действиями российского правительства и вторжением в Украину. Мы осуждаем действия российского правительства и поддерживаем Украину и ее народ в борьбе за сохранение свободы и суверенитета». Atlassian

Руководство заявило, что вторжение ударило и по Atlassian, так как в компании есть украинская команда, и были предприняты действия для их эвакуации. Оказывается поддержка и сотрудникам Atlassian, чьи родственники и друзья пострадали в Украине.

Для клиентов, работающих в Украине, Atlassian предоставляет бесплатный доступ к платным продуктам.

Дополнительно компания приостанавливает продажу новых лицензий для россии, а действующие лицензии государственных компаний отозваны. Такие же санкции коснулись и российских компаний, которые поддерживают агрессию против Украины посредством кибервойны или дезинформации.

Некоторые российские пользователи Jira заявили, что их также лишили лицензии.

Atlassian дополнительно будет направлять все пожертвования сотрудников в поддержку украинцев, бегущих из зоны боевых действий.