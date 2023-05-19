Авиакомпания «Новой почты» Supernova Airlines выполнила свой первый рейс — 7 тонн посылок доставлено из Риги в Жешув

На этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний «Новая почта», выполнила свой первый авиарейс с посылками клиентов.

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Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72 по маршруту Рига-Жешув-Рига. Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту дважды в неделю – каждый вторник и каждый четверг.

Во время первого перелета самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов «Новой почты» из международного аэропорта Риги в польский Жешув. После этого посылки перегрузили в грузовики и отправили в Украину.

Напомним, что компания Supernova Airlines была основана в 2021 году, а в январе 2023 года получила сертификат эксплуатанта. Несмотря на войну в Украине, Supernova Airlines продолжает прохождение всех процедур, необходимых для выполнения регулярных грузовых рейсов в и из ЕС, где на время закрытия воздушного пространства Украины базируются самолеты авиакомпании.