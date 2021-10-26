Бабель: Новим мобільним застосунком Ощадбанку займається OpenWay, яка має російське коріння, менеджмент і офіс у Санкт-Петербурзі [Оновлено: банк все заперечує]

Ощадбанк готується до запуску оновленого мобільного застосунку для інтернет-банкінгу, який на замовлення українського державного банку розробляє компанія OpenWay — у неї російське коріння, менеджмент і офіси в Москві та Санкт-Петербурзі, повідомляє українське інтернет-видання «Бабель.

Оновлено: Ощадбанк повідомив ITC.ua, що не співпрацює з компаніями з РФ, а OpenWay Technologies Ltd має кіпрську юрисдикцію. Наводимо повний текст заяви Ощадбанку нижче.

У відповідь на запит з понад 10 запитань про співпрацю з компанією OpenWay пресслужба Ощадбанку спромоглася за кілька днів видати коротку відповідь лише на одне з них, йдеться в матеріалі «Бабель». У банку підтвердили факт співпраці з OpenWay.

«Співпрацю з компанією OpenWay Technologies Ltd. (Кіпр) Ощадбанк розпочав у 2010 році, уклавши договір на придбання програмного забезпечення WAY4 для побудови власного процесингового центру. Ця компанія входить до міжнародної європейської групи компаній OpenWay, штаб-квартира якої розташована в Бельгії». Ощадбанк

Систему дистанційного банківського обслуговування OpenWay WAY 4 використовують банки в усьому світі. Серед найбільших клієнтів — Raiffeisen Bank International, Банк Астани, Альфа-Банк у Білорусі та найбільший російський Сбербанк Росії.

Група компаній OpenWay має офіси в різних країнах і багато дочірніх підрозділів: OpenWay Technologies, OpenWay Systems, «Опенвей рішення» та інші. За інформацією «Бабелю», компанією багато років керують російські топменеджери (глава правління — Андрій Веренінов), а головний технологічний центр компанії базується в Санкт-Петербурзі. Саме цей офіс, за інформацією джерела інтернет-видання на банківському ринку, займається розробкою нового додатка Ощадбанку. Згідно із сайтом OpenWay, компанія в Санкт-Петербурзі називається OpenWay Service. Саме ця компанія, за інформацією російських ЗМІ, стала переможцем тендеру на розробку російської «Національної системи платіжних карток», до якої згодом залучили колишнього гендиректора «Опенвей Сервіс» Антона Коритова.

До анексії, у 2013 році, OpenWay впровадила для Ощадбанку систему багатоканального обслуговування, у 2017-му — додаток «ОщадPay» для безконтактної оплати з технологією NFC.

Що кажуть в Ощадбанку з приводу співпраці з OpenWay