Бабочки — не в животе. Где в нашем теле мы чувствуем любовь (и другие эмоции)?

Исследователи из Университета Аалто в Финляндии спроектировали 27 карт того, как наше тело реагирует на чувства в разных случаях: от простой симпатии до родительской или романтической любви.

Участникам исследования было предложено раскрасить силуэты тел в зависимости от того, где они имели телесные отзывы, когда испытывали определенный тип любви. Их также спрашивали, насколько приятными были эти чувства, насколько они были физически и психически интенсивными, а также как связаны с прикосновениями.

В результате исследователи пришли к выводам, что все чувства любви одинаково отражаются в голове, однако отличаются тем, как распространяются по телу: например, у одного участника ощущение распространялось на грудную клетку, тогда как у другого — на все тело.

«Когда мы переходим от типов любви с более сильным опытом к типам с меньшим, ощущение в области груди становится слабее», — сказал Пярттили Ринне, ведущий автор исследования.

Любовные чувства в близких (в том числе романтических или сексуальных) отношениях чувствуются сильнее всего, говорят исследователи. Также романтические, сексуальные или родительские чувства преобладают симпатию к незнакомцам. Любовь к абстрактным понятиям, таким как нравственная любовь или любовь к мудрости, чувствовалась слабее.

Исследователи также заметили корреляцию между физическими и психическими чувствами, вызванными любовью.

«Было интересно найти тесную связь между физической и психической интенсивностью эмоции и тем, насколько приятно это чувство. Чем сильнее чувствуется тип любви в теле, тем сильнее она отражается в уме и тем приятнее она», — сказал Ринне.

В предварительном исследовании 2013 года около 700 добровольцев из Финляндии, Швеции и Тайваня попросили выделить на пустых силуэтах тел участки, которые стимулировали или дезактивировали одну из 14 эмоций, включая гнев, отвращение, страх, уныние, удивление, гордость и зависть. Сопоставив данные обоих исследований, ученые обнаружили, что любовь и счастье вызывают активность почти всего тела, в то время как депрессия имела противоположный эффект, подавляя ощущения в руках, ногах и голове. Опасность и страх вызывали сильные ощущения в груди, а гнев был одной из немногих эмоций, активировавших руки.

В 2018 году финские исследователи составили карту 100 субъективных человеческих чувств из данных более 1000 участников и обнаружили, что они делятся на пять основных категорий: положительные и отрицательные эмоции, когнитивные функции, соматические состояния и болезни. Ученые обнаружили сильное соответствие между чувством и соответствующими ему телесными ощущениями, а также сходство между картами чувств разума и тела в разных субъективных ощущениях. В дополнение к предположению о том, что сознательные чувства исходят из телесной обратной связи, результаты улучшили наше понимание того, как телесные состояния и болезни влияют на благополучие.

В текущем исследовании отмечается, что между типами любви существуют значительные отличия и ее не следует выделять в единую, отдельную эмоцию.

Исследование было опубликовано в журнале Philosophical Psychology.

Источник: Aalto University, New Atlas