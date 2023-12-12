Бета браузера Arc впервые доступна для Windows. Его можно детально настраивать

Arc, интернет-браузер от The Browser Company, ранее доступный только для Mac, переходит и на Windows. Компания объявила, что первые приглашения на бета-версию для Windows уже поступают. Это произошло в результате нескольких месяцев запросов от пользователей Windows, которые хотят попробовать Arc. Еще в сентябре компания сообщила, что в списке ожидания для Windows уже более 500 000 человек.
The Browser Company планирует продолжать процесс регистрации в течение месяца, прежде чем стремительно увеличить количество приглашений в новом году, передает Engadget. Хотя компания не сообщила, будет ли версия для Windows иметь все те же функции, что и для Mac, точно портированы такие функции, как Peek (которая позволяет предварительно просмотреть ссылку, прежде чем открыть ее в отдельной вкладке) и Little Arc (легкое окно браузера, предназначенное для быстрого просмотра чего-либо).
Поскольку версия для Windows все еще находится в стадии бета-тестирования, пользователи могут заметить некоторые отсутствующие функции, но они, скорее всего, появятся с обновлениями в процессе работы.
It starts today.
The first Arc on Windows beta invites are out — and yours is coming soon.
💥 isarconwindowsyet [dot] com pic.twitter.com/3n7ucU11Rh
— The Browser Company (@browsercompany) December 11, 2023
The Browser Company описывает Arc как гораздо лучший способ использования Интернета. Цель состоит в том, чтобы обеспечить «более чистый, более спокойный опыт, который помогает пользователям лучше организовать свое время в Интернете». Arc имеет несколько особенностей, отличающих его от других браузеров, таких как Safari, Chrome и Microsoft Edge.
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Среди его уникальных функций есть возможность кастомизировать (или вандализировать) любой сайт. Также есть боковая панель, на которой хранятся закладки и вкладки. Arc помогает предотвратить беспорядок со множеством открытых вкладок, архивируя их. Также можно создавать места для хранения исследований для отдельных проектов.