Бета браузера Arc впервые доступна для Windows. Его можно детально настраивать

Arc, интернет-браузер от The Browser Company, ранее доступный только для Mac, переходит и на Windows. Компания объявила, что первые приглашения на бета-версию для Windows уже поступают. Это произошло в результате нескольких месяцев запросов от пользователей Windows, которые хотят попробовать Arc. Еще в сентябре компания сообщила, что в списке ожидания для Windows уже более 500 000 человек.

The Browser Company планирует продолжать процесс регистрации в течение месяца, прежде чем стремительно увеличить количество приглашений в новом году, передает Engadget. Хотя компания не сообщила, будет ли версия для Windows иметь все те же функции, что и для Mac, точно портированы такие функции, как Peek (которая позволяет предварительно просмотреть ссылку, прежде чем открыть ее в отдельной вкладке) и Little Arc (легкое окно браузера, предназначенное для быстрого просмотра чего-либо).

Поскольку версия для Windows все еще находится в стадии бета-тестирования, пользователи могут заметить некоторые отсутствующие функции, но они, скорее всего, появятся с обновлениями в процессе работы.

It starts today.

The first Arc on Windows beta invites are out — and yours is coming soon.

💥 isarconwindowsyet [dot] com pic.twitter.com/3n7ucU11Rh

— The Browser Company (@browsercompany) December 11, 2023