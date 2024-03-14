Новости Технологии 14.03.2024 в 14:02 comment views icon

Без компенсаций. Экспансия ChatGPT вынуждает образовательную платформу Chegg.com увольнять в Украине

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Американская образовательная платформа Chegg.com проводит массовые увольнения персонала. В частности, под сокращение попали и украинские специалисты.

Об этомсообщилсвязанный с DOU телеграм-канал «Подслушано в ІТ».

«Оказывается, у Chegg были сотрудники и в Украине (мы не знали). Команда около 25 человек. Часть работала через аутстаф, часть — прямые контракты. Половина — разработчики, еще были эйчары, девопсы, QA и сапорт», — сказано в сообщении.

В частности, в Украине уволят 10 человек. По информации источников, без компенсаций и с месячным сроком на поиски работы.

Сообщается, что сокращения связаны с падением акций компании.

New York Post сообщал о сокращении в Chegg.com еще в июне. Это произошло через несколько недель после того, как генеральный директор Дэн Розенсвейг компании признал, что ChatGPT разрушает бизнес компании, поскольку все больше студентов используют ИИ для помощи в домашних заданиях.

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«С марта мы наблюдали значительный рост интереса студентов к ChatGPT. Теперь мы считаем, что это влияет на рост наших новых клиентов», — заявлял он.

Именно по приведенным выше причинам Chegg.com и начала сотрудничество с OpenAI. В кооперации они создали собственного чат-бота с искусственным интеллектом под названием CheggMate.

Редакция направила запрос Chegg.com с просьбой предоставить дополнительную информацию, но на момент написания новости ее не получил.

Справка Highload. Chegg.com — американская компания по предоставлению образовательных услуг. Основана в 2005 году. Центральный офис находится в Санта-Кларе, Калифорния. Предлагает цифровые и физические учебники напрокат, онлайн-репетиторство и другие услуги для студентов.

В 2023 году имела 7,7 миллиона пользователей. Доход Chegg.com составил $716,3 млн, что на 6,5% меньше, чем в 2022 году.

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