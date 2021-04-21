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BlaBlaCar залучив 97 млн євро інвестицій та придбав українську компанію Octobus, що займається автоматизацією автобусних перевезень

BlaBlaCar залучив 97 млн євро інвестицій та придбав українську компанію Octobus, що займається автоматизацією автобусних перевезень

BlaBlaCar залучив 97 млн євро інвестицій та придбав українську компанію Octobus, що займається автоматизацією автобусних перевезень


Сервіс BlaBlaCar оголосив про покупку української компанії з автоматизації автобусних пасажирських перевезень Octobus. Ця хмарна платформа допомагає автобусним перевізникам отримати можливість автоматизувати свої бізнес-процеси, від продажів і маркетингу до аналітики, бухгалтерії та управління автопарком.

Компанії зазначили, що завдяки спільним зусиллям Octobus і BlaBlaCar автобусні перевізники отримають ключовий функціонал, який допоможе їм бути конкурентоспроможними і збільшувати темпи розвитку в поточних ринкових умовах. Серед них — можливість сформувати власний сайт і мобільний додаток для онлайн-продажів, а також власний колл-центр для продажів по телефону і мобільний додаток для водіїв і персоналу.

Угода з Octobus дозволить BlaBlaCar прискорити цифровізацію ринку автобусних перевезень в Україні і масштабувати її в країни, де автобусні оператори все ще продають більшу частину своїх квитків офлайн на автостанціях і в касах. У свою чергу, у користувачів BlaBlaCar з’явиться більше вибору для поїздок: поїздки з попутниками на особистих автомобілях або автобусні поїздки. Для автобусних перевізників система буде залишатися незалежним інструментом для управління інвентарем і бізнес процесами, при цьому існуючі партнери BlaBlaCar зможуть користуватися сервісом безкоштовно.

BlaBlaCar залучив 97 млн євро інвестицій та придбав українську компанію Octobus, що займається автоматизацією автобусних перевезень

Для BlaBlaCar це рішення прийнято в рамках загальної стратегії розвитку. Компанія виросла з глобальної карпулінгової спільноти і стає глобальним мультимодальним маркетплейсом, об’єднавши на одній платформі карпулінгові і автобусні пропозиції для 90 мільйонів користувачів в країнах Європи і Латинської Америки.

«Український автобусний ринок має великий потенціал. На відміну від європейських країн, ринок України складається з сотень автобусних операторів. У багатьох з них є своя система управління бізнесом, яка не завжди відповідає потребам, оскільки розробляти і підтримувати подібні рішення — досить затратне заняття.

Перевізник хоче займатися перевезеннями, а не IT розробками — це логічно. При цьому більшість компаній, особливо дрібних, досі ведуть бізнес в екселі і навіть блокноті. Ми хочемо допомогти перевізникам трансформувати свій бізнес, вивести його на новий рівень і прискоритися в розвитку.

Разом з сильною і талановитою командою Octobus, ми запропонуємо перевізникам технологію, за допомогою якої вони зможуть забезпечити оптимальну онлайн присутність, оптимізувати свої бізнес-процеси, зосередившись на ключових завданнях свого бізнесу, якості послуг для пасажирів і, як наслідок, підвищенню продажів» — розповів Олексій Лазоренко, Генеральний директор BlaBlaCar в Україні.

Також BlaBlaCar повідомив про залучення інвестицій у розмірі 97 млн євро, щоб підтримати і прискорити темпи розвитку. Залучені інвестиції допоможуть зберегти поточні темпи зростання компанії, а також розвивати автобусний бізнес BlaBlaCar, зокрема і в Україні. Серед ключових завдань компанії — розширення мережі автобусних партнерів і вдосконалення платформи, щоб запропонувати пасажирам зручний і надійний спосіб покупки квитка онлайн.

Джерело: BlaBlaCar

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