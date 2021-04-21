BlaBlaCar залучив 97 млн євро інвестицій та придбав українську компанію Octobus, що займається автоматизацією автобусних перевезень





Сервіс BlaBlaCar оголосив про покупку української компанії з автоматизації автобусних пасажирських перевезень Octobus. Ця хмарна платформа допомагає автобусним перевізникам отримати можливість автоматизувати свої бізнес-процеси, від продажів і маркетингу до аналітики, бухгалтерії та управління автопарком.

Компанії зазначили, що завдяки спільним зусиллям Octobus і BlaBlaCar автобусні перевізники отримають ключовий функціонал, який допоможе їм бути конкурентоспроможними і збільшувати темпи розвитку в поточних ринкових умовах. Серед них — можливість сформувати власний сайт і мобільний додаток для онлайн-продажів, а також власний колл-центр для продажів по телефону і мобільний додаток для водіїв і персоналу.

Угода з Octobus дозволить BlaBlaCar прискорити цифровізацію ринку автобусних перевезень в Україні і масштабувати її в країни, де автобусні оператори все ще продають більшу частину своїх квитків офлайн на автостанціях і в касах. У свою чергу, у користувачів BlaBlaCar з’явиться більше вибору для поїздок: поїздки з попутниками на особистих автомобілях або автобусні поїздки. Для автобусних перевізників система буде залишатися незалежним інструментом для управління інвентарем і бізнес процесами, при цьому існуючі партнери BlaBlaCar зможуть користуватися сервісом безкоштовно.

Для BlaBlaCar це рішення прийнято в рамках загальної стратегії розвитку. Компанія виросла з глобальної карпулінгової спільноти і стає глобальним мультимодальним маркетплейсом, об’єднавши на одній платформі карпулінгові і автобусні пропозиції для 90 мільйонів користувачів в країнах Європи і Латинської Америки.

«Український автобусний ринок має великий потенціал. На відміну від європейських країн, ринок України складається з сотень автобусних операторів. У багатьох з них є своя система управління бізнесом, яка не завжди відповідає потребам, оскільки розробляти і підтримувати подібні рішення — досить затратне заняття. Перевізник хоче займатися перевезеннями, а не IT розробками — це логічно. При цьому більшість компаній, особливо дрібних, досі ведуть бізнес в екселі і навіть блокноті. Ми хочемо допомогти перевізникам трансформувати свій бізнес, вивести його на новий рівень і прискоритися в розвитку. Разом з сильною і талановитою командою Octobus, ми запропонуємо перевізникам технологію, за допомогою якої вони зможуть забезпечити оптимальну онлайн присутність, оптимізувати свої бізнес-процеси, зосередившись на ключових завданнях свого бізнесу, якості послуг для пасажирів і, як наслідок, підвищенню продажів» — розповів Олексій Лазоренко, Генеральний директор BlaBlaCar в Україні.

Також BlaBlaCar повідомив про залучення інвестицій у розмірі 97 млн євро, щоб підтримати і прискорити темпи розвитку. Залучені інвестиції допоможуть зберегти поточні темпи зростання компанії, а також розвивати автобусний бізнес BlaBlaCar, зокрема і в Україні. Серед ключових завдань компанії — розширення мережі автобусних партнерів і вдосконалення платформи, щоб запропонувати пасажирам зручний і надійний спосіб покупки квитка онлайн.

Джерело: BlaBlaCar