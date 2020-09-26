Bluetooth-наушники с перспективным аудиокодеком LC3 выйдут в 2021 году. Вот послушайте, как он звучит в сравнении с SBC

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Отраслевая организация Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), занимающаяся разработкой стандартов Bluetooth, утвердила спецификацию нового аудиокодека, обеспечит более длительное время работы беспроводных наушников и улучшит качество звука. Речь о кодеке Low Complexity Communication Codec (LC3), который выделяются высоким качеством кодирования и низким потреблением энергии. Этот кодек является частью стандарта Bluetooth LE Audio.

Bluetooth SIG впервые объявила о разработке LC3 на выставке CES 2020. Этот перспективный аудиокодек по качеству звука превосходит стандартный и кодек SBC, который сейчас широко используется в современных наушниках Bluetooth и часто подвергается заслуженной критике.

По данным Bluetooth SIG, LC3 позволяет передавать звук при вдвое более низком битрейте по сравнению с SBC без значительного снижения качества звука. Это повышение эффективности подразумевает возможность уменьшения размеров наушников при сохранении прежней автономности (за счет использования меньших батарей) или достижение более высокой автономности при тех же размерах.

Bluetooth SIG предлагает короткое демо (приводим ее ниже), позволяющее на своих ушах убедиться в превосходстве LC3 над SBC (запись доступна и на сайте Bluetooth). Несложно заметить, как SBC начинает потрескивать даже при 192 кбит/с, тогда как LC3 по-прежнему звучит четко при 128 кбит/с. Ощутимое снижение качества у LC3 наблюдает при 96 кбит/с, но, вероятно, найдется немало людей, готовых пойти на такой компромисс ради более высокой автономности.

LC3 — это лишь одна из новых технологий, входящих в состав Bluetooth LE Audio, обобщающего термина для набора новых функций Bluetooth, включающего поддержку слуховых аппаратов и возможность потокового вещания на «неограниченное» количество аудиоустройств.

Еще одним преимуществом LE Audio является функция многопоточного звука Multi-Stream Audio, которая обещает лучшую синхронизацию звука между исходным устройством и его приемником. Apple и Qualcomm уже поддерживают аналогичные функции с помощью собственного проприетарного программного обеспечения Bluetooth, но теперь такая возможность становится частью спецификации Bluetooth SIG.

В Bluetooth SIG сообщают, что LC3 уже взяли на вооружение многие производители. Первые серийные устройства с LC3 выйдут на рынок в 2021 году, говорится в разделе Q&A на сайте организации.

Источник: Bluetooth SIG и The Verge