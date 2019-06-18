BOE показала 12,3-дюймовый сворачивающийся дисплей, большой автомобильный дисплей и монитор на базе гибридной технологии BD Cell





Компания BOE, являющаяся одним из основных конкурентов Samsung Display, подготовила несколько новых продуктов и продемонстрировала их на специализированной выставке, посвящённой дисплеям.

Так, был показан прототип гибкого сворачиваемого дисплея. В развёрнутом состоянии (экран получается очень длинным) он обладает диагональю экрана 12,3 дюйма, а в когда устройство снова сворачивается, то оно сопоставимо по размерам с 7-дюймовым планшетом. Пока что прототип лишь способен демонстрировать изображение, но не поддерживает сенсорный ввод. Однако BOE заявляет, что работает над внедрением сенсорного ввода, чтобы такая возможность появилась в будущих версиях. Сворачиваемые дисплеи не являются чем-то совершенно новым. Так, компания LG уже демонстрировала сворачиваемый телевизор во время проведения выставки CES 2019. Но такие устройства пока ещё нельзя назвать массовыми продуктами.

BOE также показала HUD и автомобильные дисплеи. Прототип автомобиля был оснащён единым широким дисплеем для всей панели приборов, который простирается от стороны водителя до другого конца приборной панели. На таком дисплее отображаются обычные параметры работы автомобиля на одной стороне, навигационные сведения посередине, а также развлекательный контент перед пассажиром. На дальних концах расположены боковые зеркала, которые также являются частью единого дисплея.

Кроме того, компания продемонстрировала складной смартфон с гибким дисплеем, который складывается наружу. В сложенном виде устройство выполняет роль смартфона с 6-дюймовым дисплеем, а в разложенном виде уже больше похоже на 7,7-дюймовый планшет.

Еще одно интересное устройство, представленное на выставке, — это телевизор с технологией дисплея, созданной для конкуренции с OLED. BOE работала с Hisense над новым типом дисплея под названием BD Cell. Дисплей представляет собой комбинацию двух типов ячеек. Основная ячейка является основой цветовой панели и служит для формирования изображения, а монохромная субъячейка обеспечивает подсветку и локальное затемнение на уровне пикселей. Благодаря такой комбинации дисплей BD Cell обеспечивает качество изображения на уровне OLED технологии, но по более низкой цене. Контрастность и качество изображения значительно лучше, чем у ЖК-дисплеев, но при этом конструкция остаётся довольно тонкой.

Наконец, был показан 27-дюймовый монитор, выполненный на базе технологии BD Cell. Он имеет разрешение 3840×2160 точек, обеспечивает контрастность изображения 20000:1 и максимальную яркость 460 нит. При этом его толщина составляет всего 10,8 мм.

Источник: gizmochina