Больше никакой обманчивой рекламы. НБУ обяжет банки явным образом разделять личные и кредитные средства, а также лучше информировать клиентов о любых изменениях по кредитному лимиту

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С 1 сентября 2020 в силу вступят новые правила НБУ к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков. Среди прочего, банки будут обязаны четко информировать клиентов о сумме средств на текущем счете и отдельно о размере кредитного лимита.

Также банки будут обязаны своевременно сообщать своим клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитного лимита в SMS-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или через электронную почту (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель).

🌂☂️ Як не заплутатися, де ваші власні кошти, а де кредитний ліміт? Маємо факт: деякі фінансові установи надсилають… Опубліковано Національний банк України Середа, 19 серпня 2020 р.

Эти и другие требования прописаны постановлением НБУ от 14 мая 2020 № 62 «Про затвердження змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг».

Национальный банк утвердил новые правила еще в конце прошлого года после расширения полномочий, но из-за коронавируса их вступление в силу было отложено до сентября.

Контроль за соблюдением требований возложен на профильное подразделение Национального банка — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг. Он будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрен штраф в размере от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Источник: НБУ (2)