Борисполь организует прямую трансляцию из нового багажного отделения, чтобы пассажиры могли видеть, как грузчики обращаются с их вещами

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Пассажиры по прибытии в аэропорт Борисполь смогут во время ожидания багажа посредством прямой видеотрансляции наблюдать за тем, как сотрудники обращаются с их вещами. Об этом в недавнем интервью Вестям рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

«В новом багажном отделении, которое скоро сдается, мы вообще планируем установить прямую трансляцию для пассажиров, ожидающих багаж. Багаж будут выгружать на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами. И, скорее всего, в ноябре мы презентуем открытие багажного отделения вместе с открытием трансферной зоны, может, и с паркингом. Хотя тестовую эксплуатацию начнем уже сейчас», – отметил Рябикин, рассказывая об улучшениях в контексте извечной проблемы воровства багажа.

Увы, гендиректор Борисполя не сказал, планируется ли сделать тоже самое для старых багажных отделений.

Совсем недавно Борисполь показал на видео почти завершенную расширенную зону выдачи багажа, которая является одним из пяти реализуемых сейчас проектов по модернизации аэропорта. Другие четыре – достройка первой очереди паркинга у терминала D, новые выходы на посадку, подъездная дорога к терминалу и расширение трансферной зоны.

Источник: vesti-ukr.com