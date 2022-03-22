Bosch: большинство операций в России приостановлено, также ожидаются дальнейшие существенные ограничения деятельности

Компания Bosch сообщила, что поддерживает строгое соблюдение принятых санкций. В связи с этим, большинство операций Bosch с российскими клиентами и в россии было приостановлено – также ожидаются дальнейшие существенные ограничения деятельности.

Bosch направляет все свои усилия на обеспечение благосостояния местных сотрудников компании и их семей. Bosch также стремится на региональном уровне помочь людям, которые сейчас испытывают огромные личные трудности. Компания пока не имеет полного представления о долгосрочных политических и экономических последствиях. Однако понятно, что можно ожидать значительного эффекта для деятельности во всем регионе и за его пределами.

Bosch готовится к возможным сценариям и регулярно проводит оценку этой очень нестабильной ситуации, чтобы быстро принять необходимые меры. Команды экспертов находятся в тесном контакте с поставщиками, контрагентами и клиентами. Компания внимательно изучает значения каждого из санкционных списков для Bosch, а затем вводит их тщательно и до последнего пункта.

Учитывая все события, Bosch приостановила большинство поставок в россию. Это также влечет за собой значительные ограничения для локальной производственной деятельности. Например, большинство заводов компании либо в дальнейшем не могут осуществлять производство, либо полностью приостановили деятельность. Бизнес автозапчастей на российском рынке остановился: с начала марта Bosch не принимает новые заказы от россии и российских автопроизводителей на запчасти для вторичного рынка и СТО.

Более того, центральный состав компании запчастей в Москве больше не пополняется. Дополнительно, в результате получения информации о том, что изделия Bosch вопреки контрактным соглашениям с местными компаниями, вероятно, были установлены в системах негражданского назначения, компания приостановила поставки в россию и российским клиентам компонентов для грузовиков, чтобы дать время для необходимого всестороннего расследования этих обвинений.

Поскольку цепи поставок прерываются, а дефицит компонентов растет, Bosch также предполагает, что поставки OEM-запчастей автомобильным клиентам в россии скоро остановятся полностью, и продолжать это направление бизнеса больше не будет возможности. То же касается и направления бытовой техники BSH – компания полностью прекратила поставки как запчастей для такого производства, так и самой бытовой техники в россию, а также приостановила работу двух заводов в Санкт-Петербурге. Заработная плата местным работникам, пострадавшим от остановки бизнеса, пока будет выплачиваться. Компания, конечно, выполняет и будет выполнять все требования законодательства, включая санкции.