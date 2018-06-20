У игровых мониторов 4K с кадровой частотой 144 Гц эти самые 144 Гц достигаются ценой качества картинки

Производители впервые показали игровые мониторы 4K UHD с поддержкой HDR и кадровой частотой 144 Гц еще в начале 2017 года, но в розницу они попали только недавно и стоят весьма недешево. Те, кто уже успел купить себе один из таких мониторов, похоже, не слишком то и довольны покупкой. Раздосадованные пользователи сообщают, что качество картинки в режиме 144 Гц значительно хуже, чем при 120 Гц. На форуме Reddit есть объемный пост, в котором автор проводит детальный разбор полетов. Кому интересно, могут изучить ситуацию по ссылке внизу заметки.

Если же коротко, сама проблема обусловлена ограничениями DisplayPort 1.4 – максимальная кадровая частота, поддерживаемая этим интерфейсом, при выводе видеосигнала в разрешения 4K составляет 120 к/с. Для обхода этого ограничения производители мониторов используют цветовую субдискретизацию YCbCr 4:2:2, тогда как обычно используется формат 4:4:4. Стоит отметить, что под «4:4:4» подразумевается цветовое пространство R’G’B’, которое вовсе не имеет цветовой субдискретизации. В то же время при 4:2:2 на двух из трех цветоразностных компонент Y’CbCr обеспечивается лишь ½ горизонтального разрешения, тогда как вертикальное разрешение остается полным. Это позволяет сократить поток примерно на треть.

Таким образом, при выводе сигнала через DisplayPort 1.4 в разрешении 4K максимальная кадровая частота составляет 120 Гц. Более высокая частота возможна только с использованием алгоритмов сжатия. Об этом ограничении было известно еще с момента принятия стандарта DisplayPort 1.4 в начале 2016 года, но с тех пор это успело забыться, а производители скромно умолчали об этой особенности.

Источник: techpowerup и reddit