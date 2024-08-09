BYD Seal EV — китайский аналог Tesla Model 3, но на $10 тыс. дешевле

BYD представила свой электрический седан Seal EV модельного ряда 2025 года, похожий на Tesla Model 3. При этом новый BYD Seal EV стоит менее $25 тыс., что почти на $10 тыс. дешевле Tesla Model 3 в Китае.

2025 Seal — это первый электрический седан BYD, который работает на обновленной платформе e-Platform 3.0 Evo. Она дебютировала в мае в Sea Lion 07, среднеразмерном электрическом кроссовере, который рассматривается как потенциальный конкурент Tesla Model Y. BYD улучшил платформу, увеличив запас хода и мощность двигателей, обеспечив более быструю зарядку и расширенное программное обеспечение для интеллектуального вождения.

Обновленный Seal EV модельного ряда 2025 года получил LiDAR на крыше, который раскроет новые возможности ADAS. BYD также заменил свой фирменный значок «Build Your Dreams» на задней части на красный логотип «BYD». Этот шаг отражает новую Model 3, на задней части которой есть новый значок «TESLA».

Интерьер Seal EV похож на Model 3, хотя есть заметные различия. Китайский электромобиль предлагает экран дисплея водителя и гораздо больше физических кнопок и ручек управления, чем Model 3. В интерьере есть фирменный 15,6-дюймовый поворотный экран информационно-развлекательной системы. В серии Ocean сиденья имеют волнообразный рисунок.

При длине 4800 мм, ширине 1875 мм и высоте 1460 мм с колесной базой 2920 мм новый BYD Seal имеет сопоставимые размеры с Model 3 (4720 мм длины x 1848 мм ширины x 1442 мм в высоту).

Онлайн-курс "Фінансовий менеджер" від Laba. Практичний курс середнього рівня для фінансистів, які мають упевнену операційну базу та готуються до позиції фінансового директора. Дізнатись більше

Цена BYD Seal EV 2025 года стартует с $24,5 тыс. за версию с запасом хода 510 км. Для сравнения, цена Tesla Model 3 в Китае начинается с $32,3 тыс., хотя и обеспечивает большую автономность. Разница в цене составляет около $7,8 тыс. При этом самая дорогая версия Seal EV стоит $33,5 тыс., а цена Model 3 достигает $46,8 тыс. Разница уже составляет $13,3 тыс.

Источник: electrek