CD PROJEKT прекращает все продажи в россии и беларуси

CD PROJEKT Group приняла решение остановить продажи игр в россии и беларуси. Это касается цифровых и физических копий; однако ранее приобретенные копии игр продолжат работать.

В свете российского военного вторжения в нашу соседнюю Украину CD PROJEKT Group приняла решение прекратить все продажи наших игр в россию и беларусь. Сегодня мы начинаем работать с нашими партнерами, чтобы приостановить цифровые продажи и прекратить физические поставки продуктов CD PROJEKT Group, а также всех игр, распространяемых на платформе GOG, на территории россии и беларуси.

Вся группа CD PROJEKT твердо стоит на страже народа Украины. Хотя мы не являемся политическим субъектом, способным оказывать непосредственное влияние на государственные дела, и не стремимся им быть, мы верим, что объединенные коммерческие структуры, имеют силу вдохновлять глобальные изменения в сердцах и умах обычных людей. Мы знаем, что это решение повлияет на игроков в России и Беларуси, лиц, не имеющих никакого отношения к вторжению в Украину, но этим действием мы хотим еще больше стимулировать мировое сообщество говорить о том, что происходит в сердце Европы.

Нашим братьям и сестрам борющимся за родную страну – будьте сильными!

Слава Украине!