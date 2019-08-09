Чемпионат Drone Racing League представил пользовательскую версию своего гоночного дрона DRL Racer4 Street с разгоном до 145 км/ч за 1 секунду

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Представители чемпионата Drone Racing League (DRL) представили пользовательскую версию своего гоночного дрона DRL Racer4 Street. Ее уже можно предзаказать на платформе Kickstarter по цене $599, доставки клиентам начнутся в апреле 2020 года.

Дрон с корпусом из углеволокна оснащается четырьмя двигателями BrotherHobby 2510 1250kv, трехлопастными пропеллерами из поликарбоната и мощной аккумуляторной батареей 5S 2200mah ThunderPower 70 (42 Втч, 18,5 В / 2,4 Ач). На корпусе размещены 100 светодиодов с отображением разнообразных световых эффектов, при этом модель набирает скорость 90 миль/ч (145 км/ч) менее чем за секунду.

Конструкция «уличной» модели была модифицирована таким образом, чтобы в случае аварии пилот мог самостоятельно собрать всю конструкцию воедино. Если какая-то из частей модульной конструкции сломается, ее можно будет приобрести отдельно.

Drone Racing League рассчитывают собрать на Kickstarter сумму в $350 тыс., пока там насчитывается только 50 потенциальных клиентов, внесших сумму в $25 тыс.

Источник: Engadget, Kickstarter