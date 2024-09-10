Что умеет кнопка камеры Apple iPhone 16 — поддержка жестов и сторонних программ

Кнопка управления камерой Apple iPhone 16 получила сенсор с датчиком силы нажатия. Комбинации различных движений и нажатий позволяют выполнять множество функций.

Вот что кнопка может делать:

Одно касание — откроет приложение «Камера» (или аналог стороннего разработчика)

Одно прикосновение, когда «Камера» открыта — сделает фото

Нажатие с удержанием — откроет «Камера» и начнет запись видео

Легкое нажатие — откроет элементы управления, или заблокирует фокус и экспозицию

Двойное легкое нажатие — меню предварительного просмотра камеры с элементами управления

Провести пальцем — переключает доступные параметры настройки, а также значение параметра, когда он выбран

Таким образом, кнопку можно использовать для изменения масштаба, экспозиции, глубины резкости, выбора фильтров и тому подобное. Важно, что сторонние разработчики тоже смогут воспользоваться функцией Camera Control в своих программах. Она также будет работать в приложениях социальных сетей.

Позже в этом году кнопка будет работать с новой функцией искусственного интеллекта Visual Intelligence. Пользователи смогут открыть «Камеру» и навести ее на объект, чтобы получить информацию о нем с помощью долгого нажатия.

Управление камерой будет работать как шлюз для инструментов сторонних разработчиков. Например, когда пользователи хотят искать в Google товар или использовать ChatGPT для решения проблемы.

Пользователи смогут изменять скорость двойного нажатия и чувствительность кнопки для легкого нажатия. Кнопка имеет сапфировое покрытие с гладкой текстурой, окруженное окантовкой из нержавеющей стали. Она несколько вдавлена в рамкуiPhone‌ 16а датчик силы имеет тактильную обратную связь, чтобы создать ощущение, похожее на затвор камеры.

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