Что умеет кнопка камеры Apple iPhone 16 — поддержка жестов и сторонних программ

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Софт 10.09.2024 в 15:28 comment views icon
Партнер трансляции?

Кнопка управления камерой Apple iPhone 16 получила сенсор с датчиком силы нажатия. Комбинации различных движений и нажатий позволяют выполнять множество функций.

Вот что кнопка может делать:

  • Одно касание — откроет приложение «Камера» (или аналог стороннего разработчика)
  • Одно прикосновение, когда «Камера» открыта — сделает фото
  • Нажатие с удержанием — откроет «Камера» и начнет запись видео
  • Легкое нажатие — откроет элементы управления, или заблокирует фокус и экспозицию
  • Двойное легкое нажатие — меню предварительного просмотра камеры с элементами управления
  • Провести пальцем — переключает доступные параметры настройки, а также значение параметра, когда он выбран

Все про кнопку камери Apple iPhone 16 — підтримка сили натискань та сторонніх програм

Таким образом, кнопку можно использовать для изменения масштаба, экспозиции, глубины резкости, выбора фильтров и тому подобное. Важно, что сторонние разработчики тоже смогут воспользоваться функцией Camera Control в своих программах. Она также будет работать в приложениях социальных сетей.

Все про кнопку камери Apple iPhone 16 — підтримка сили натискань та сторонніх програм

Позже в этом году кнопка будет работать с новой функцией искусственного интеллекта Visual Intelligence. Пользователи смогут открыть «Камеру» и навести ее на объект, чтобы получить информацию о нем с помощью долгого нажатия.

Управление камерой будет работать как шлюз для инструментов сторонних разработчиков. Например, когда пользователи хотят искать в Google товар или использовать ChatGPT для решения проблемы.

Все про кнопку камери Apple iPhone 16 — підтримка сили натискань та сторонніх програм

Пользователи смогут изменять скорость двойного нажатия и чувствительность кнопки для легкого нажатия. Кнопка имеет сапфировое покрытие с гладкой текстурой, окруженное окантовкой из нержавеющей стали. Она несколько вдавлена в рамкуiPhone‌ 16а датчик силы имеет тактильную обратную связь, чтобы создать ощущение, похожее на затвор камеры.

Партнер трансляции?

iPhone 16, Apple Watch 10 и новые AirPods скоро в продаже eStore.ua — покупай Apple со скидками!
Работает программа Trade-In, обменивай старый iPhone на новый!

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить