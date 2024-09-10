Apple iOS 18, ИИ Apple Intelligence и обновление камеры — программные новинки с презентации iPhone 16 и когда их ждать

Apple запустила релиз-кандидаты операционных систем iOS 18 и watchOS 11, о функциях которых компания рассказала на презентации «It’s Glowtime», а также iPadOS 18, macOS 15 и других программных продуктов.

Официально объявлено, что 16 сентября Apple выпустит финальную версию iOS 18 для всех совместимых моделей iPhone, начиная с iPhone XR и более новых, а также watchOS 11, visionOS 2 и macOS Sequoia. Предыдущую же версию можно загрузить через приложение «Настройки».

В iOS 18 пользователь сможет свободно переставлять программы и виджеты на главном экране и менять их вид. Apple также запускает обновленный Центр управления вместе с новой программой для управления паролями и поддержкой спутникового обмена сообщениями. Также будут новые эффекты для сообщений, обновленное приложение «Фотографии» и новые способы организации папки «Входящие» в приложении «Почта».

Messages получает RC Services для улучшения разговоров с пользователями Android, опцию планирования отправки текстовых сообщений позже, новые текстовые эффекты и сообщения через спутник, когда нет сотовой связи.

Программа Passwords для входа, ключей доступа, паролей Wi-Fi и кодов подтверждения получила возможность блокировать и скрывать приложения: их невозможно открыть без повторной аутентификации Face ID или Touch ID.

Apple Intelligence

Производитель iPhone представит новые интеллектуальные функции iOS 18.1 которая будет публично выпущена в октябре. Возможности Apple Intelligence получат iPhone 15 Pro и все четыре новые модели iPhone 16.

iOS 18.1 уже доступна в бета-версии для разработчиков и включает такие функции, как корректировка текста, резюмирование уведомлений, предложение ответов на сообщения, запись и транскрибирование телефонных звонков, функцию удаления объектов с фотографий, создание изображений с помощью ИИ и тому подобное.

Siri получит лучшее понимание естественной речи и контекста. Персональный помощник будет интегрирован с ChatGPT, чтобы отвечать на более сложные запросы.

Apple Intelligence сначала будет доступна только с английским языком устройства и Siri, а функции будут иметь отметку «бета» даже в публично выпущенной iOS 18.1. Apple сообщила, что в следующем году будет добавлена поддержка других языков, в частности китайского, французского, японского и испанского. По неофициальной информации, некоторые функции Apple Intelligence, как Genmoji и Image Playgrounds, появится только в декабре.

Камера

Камера iPhone 16 Pro получила режим ProRes 4K 120 к/с. Такая же частота доступна в Full HD в режиме Slo-mo. Также Apple обновляет до 4K режим QuickTake с 1080p.

Среди новых функций камеры iOS 18 для iPhone 16 — приостановление видео во время записи. Новая кнопка «Пауза» останавливает запись и возобновляет повторным нажатием. Это позволяет «смонтировать» несколько клипов в одном видео без необходимости делать несколько разных видео и затем объединять их. Функция приостановки появилась в сегодняшнем релизе-кандидате. Ожидается, что она будет доступна для всех четырех представленных Apple iPhone 16.

iPhone 16 Pro сможет записывать видео и аудио для воспроизведения на гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro. Также улучшена работа с фильтрами включая их кастомизацию. Фильтры можно будет добавлять автоматически, также возможным будет перенос настроек одного фото на другие

Функция Visual Intelligence позволит мгновенно идентифицировать все, что «видит» камера. режим будет включаться новой кнопкой камера. Его действие было показано на вчерашней презентации

watchOS 11

С обновлением ОС Apple Watch получат новые интерактивные виджеты Smart Stack, а также Live Activities с iPhone. Обновление включает новое приложение Vitals, которое дает пользователям лучшую информацию о состоянии здоровья на основе данных, собранных Apple Watch.

В приложении Fitness будет больше настраиваемых режимов активности. Можно будет установить день отдыха или различные цели для определенных дней недели. Apple Fitness+ добавляет новое пространство For You и улучшенные достижения. Также появятся новые циферблаты и приложение Apple Translate для часов.

Обновления получат все Watch Series начиная с шестого поколения, все Watch Ultra и второе поколение Watch SE.

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