Corning анонсировала защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, способное выживать при падении на бетон с высоты до 1 метра

Компания Corning подготовила к выпуску новую версию защитного стекла Gorilla Glass Victus 2. Оно стало прочнее, чем когда-либо прежде. Впервые Corning утверждает, что смартфон должен быть в состоянии выдержать падение с высоты одного метра на бетон – одну из самых проблематичных поверхностей для защитного стекла.

Что важно, Corning утверждает, что не идет ни на какие компромиссы, чтобы добиться таких свойств. Как и Gorilla Glass Victus 2020 года, новое стекло должно выдерживать падение с высоты 2 метров на асфальтовую поверхность, выдерживать более 20 падений с высоты один метр подряд и не должно быть более чувствительным к царапинам.

В компании не заявляли, что им удалось достичь какого-либо существенного прорыва в материаловедении. Вице-президент подразделения Gorilla Glass Скотт Форестер рассказал, что компания корректировала состав и «профили нагрузки», пока инженеры не добились необходимых параметров защиты.

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Как заявляет Скотт Форестер, более 30% падений приходилось на бетон — больше, чем на любую другую поверхность. И компания стремится обеспечить наилучшую защиту от таких инцидентов.

При разработке новой версии стекла инженеры также учитывали, что за последние 4 года смартфоны стали на 15% тяжелее и на 10% больше. Corning заявляет, что ее тесты учитывают эти изменения.

Форестер сообщил, что стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 появится в готовых смартфонах крупных производителей «в ближайшие несколько месяцев, в первую очередь на их флагманских телефонах». Предполагается, что стекло дебютирует в линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23.

Источник: The Verge