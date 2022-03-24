Центр противодействия дезинформации СНБО собрал новые фейки и манипуляций, распространяющиеся россией

Сотрудники Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) собрали фейки, манипуляции и дезинформационные «вбросы» рф за 22 марта.

Манипуляция. Представителям венгерского сообщества Закарпатской области начали поступать СМС-сообщения на украинском языке с угрозами расправы.

Манипуляция. россия активизировала продвижение идеи допустимости ядерной войны. В частности, среди собственного населения россия распространяет угрозы ядерным оружием Польше.

Фейк. Российские СМИ сформировали тезис, что в Луганской области бойцы батальона «Айдар» оборудовали «тайный концлагерь», где в течение восьми лет пытали русскоязычных местных жителей.

Фейк. Вражеская пропаганда распространяет новость о том, что в войне против россии от Украины воюют бойцы ПВК «Группа передового наблюдения», являющиеся нескрываемыми сатанистами.

Кроме того, СМИ рф пытаются сформировать ложное впечатление о том, что войну россии против Украины поддерживают народы разных стран. Например, кремлевские медиа распространяют информацию с заголовком «В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку россии», «Протестующие несли плакаты с надписями «россия для нас не враг! НАТО и украинские нацисты нам враги!».

Центр противодействия дезинформации назвал это манипуляцией, поскольку в материале нет ссылки на источник — «об акции сообщают местные СМИ», распространяется только текст и единственное фото, на котором зафиксировано 5 человек в непонятном месте (3 человека держат плакаты, 1 — символику ОРДЛО), мониторинг показал, что 27 февраля пропагандистские медиа уже давали подобную новость об акции в Нью-Йорке без фото с места событий.