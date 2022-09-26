Delfast California – электровелосипед с запасом хода 160 км, максимальной скоростью 45 км/ч и ценой $4000

Украинский производитель электровелосипедов Delfast подготовил к выпуску новую модель электробайка под названием Delfast California.

Новинка заметно выделяется на фоне других подобных устройств. Как заявляет производитель, электровелосипед Delfast California имеет запас автономного хода 100 миль (около 161 км) при скорости 20 миль в час (32 км/ч). При этом полная зарядка аккумулятора занимает 4 часа, а сама литий-ионная батарея – съёмная. Устройство оснащено мотором мощностью 750 Вт (максимальный крутящий момент 160 Нм) и может развивать скорость до 28 миль в час (45 км/ч) в режиме Class 3 PAS. До максимальной скорости электробайк может разогнаться на 5 секунд.

Электровелосипед Delfast California содержит собственный процессор, который синхронизирует работу всех систем. Пользователю доступны цветной LCD дисплей с сенсором освещения, автоматическая светодиодная фара, светодиодный стоп-сигнал и держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки. Велосипед имеет U-образную стальную раму и комплектуется шинами повышенной проходимости размерами 20х3 дюйма. Его размеры составляют 165x70x117 см, а масса – 30 кг.

Электровелосипед Delfast California поступит в продажу в июне или июле следующего года. Его розничная цена составит $3999, но оформить предварительный заказ можно по льготной цене $1999.

Источник: Delfast