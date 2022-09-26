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Delfast California – электровелосипед с запасом хода 160 км, максимальной скоростью 45 км/ч и ценой $4000

Delfast California – электровелосипед с запасом хода 160 км, максимальной скоростью 45 км/ч и ценой $4000

Украинский производитель электровелосипедов Delfast подготовил к выпуску новую модель электробайка под названием Delfast California.

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Delfast California – электровелосипед с запасом хода 160 км, максимальной скоростью 45 км/ч и ценой $4000

Новинка заметно выделяется на фоне других подобных устройств. Как заявляет производитель, электровелосипед Delfast California имеет запас автономного хода 100 миль (около 161 км) при скорости 20 миль в час (32 км/ч). При этом полная зарядка аккумулятора занимает 4 часа, а сама литий-ионная батарея – съёмная. Устройство оснащено мотором мощностью 750 Вт (максимальный крутящий момент 160 Нм) и может развивать скорость до 28 миль в час (45 км/ч) в режиме Class 3 PAS. До максимальной скорости электробайк может разогнаться на 5 секунд.

Delfast California – электровелосипед с запасом хода 160 км, максимальной скоростью 45 км/ч и ценой $4000

Электровелосипед Delfast California содержит собственный процессор, который синхронизирует работу всех систем. Пользователю доступны цветной LCD дисплей с сенсором освещения, автоматическая светодиодная фара, светодиодный стоп-сигнал и держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки. Велосипед имеет U-образную стальную раму и комплектуется шинами повышенной проходимости размерами 20х3 дюйма. Его размеры составляют 165x70x117 см, а масса – 30 кг.

Электровелосипед Delfast California поступит в продажу в июне или июле следующего года. Его розничная цена составит $3999, но оформить предварительный заказ можно по льготной цене $1999.

Источник: Delfast


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