Delfast запускає виробництво електробайків в Україні на базі АТ «ЕЛМІЗ» (колишній Київський радіозавод)





Український стартап Delfast запускає виробництво електровелосипедів на базі Київського підприємства АТ «ЕЛМІЗ» (відомий як Київський радіозавод до 1996 року). Відповідну угоду сторони підписали 7 квітня 2021 року та домовились про спільне виробництво та збірку електровелосипедів Delfast.

«ЕЛМІЗ» також допомагатиме Delfast з освоєнням серійного виробництва та збіркою електровелосипедів Delfast. Протягом травня поточного року Delfast планує виготовити перші 5 електровелосипедів на базі АТ«ЕЛМІЗ» і поступово збільшувати обсяги виробництва до 50 одиниць на місяць до кінця 2021 року. Наразі розробляється дорожна карта організації виробництва та відбувається підготовка до початку проєктних робіт.

АТ «ЕЛМІЗ» спеціалізується на виробництві високотехнологічної та наукомісткої продукції для космічної, військової, гірничо-шахтної галузей, сільського господарства та електромобільності. Підприємство виготовляє складну електронну техніку для різних галузей вітчизняної економіки. Технологічні можливості підприємства передбачають механічну обробку, монтажні, складальні роботи, налагодження та випробування апаратури.

«АТ «ЕЛМІЗ» має всі необхідні ресурси, експертизу та висококваліфікованих інженерів і персонал для виробництва продукції Delfast в Україні. Адже компанія має величезний досвід виробництва складної електроніки, космічних систем та зарядних станцій для електротранспорту, а тому зможе створити комфортні умови для виробництва електровелосипедів у відповідності до наших вимог», — прокоментував засновник Delfast Данило Тонкопій.

Ця угода стала першим кроком до запуску анонсованного раніше власного виробництва електробайків Delfast в Україні.

Зазначимо, що запустивши краудфандингову кампанію Fundable в листопаді 2020 року, стартап Delfast за 3 місяці зібрав рекордну суму $3,4 млн та перевиконав ціль на $400 тис. Зібрані кошти допоможуть продовжити розвиток компанії та удосконалити основні бізнес-процеси: прискорення термінів доставки, надійний внутрішній контроль якості та збільшення виробничої потужності для реалізації крупних замовлень.

Джерело: Delfast