«День екологічного боргу»: Цього року українці вже використали більше ресурсів, ніж довкілля може відновити за рік





У неділю 8 серпня настав день, коли українці використали більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік, тобто починаючи з цієї дати Україна живе в борг у природи. Ця дата була розрахована дослідниками організації Global Footprint Network, які щороку аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу.

Якщо щороку День екологічного боргу буде посуватись на 5 днів, то вже у 2050 році обсяг споживання ресурсів буде дорівнювати обсягу їх відновлення. І наразі в Україні динаміка позитивна — торік ця дата припала на 24 липня — на 2 тижні раніше, ніж цьогоріч.

«Ресурси нашої планети не безмежні. Забруднюючи воду токсичними речовинами, засмічуючи землі пластиком та хаотично видобуваючи корисні копалини людство наближує Землю до повного виснаження. А це — невтішне майбутнє для всієї цивілізації. Єдиний вихід для людства — змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід — обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, як то раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє» — зазначив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Для всього світу в цілому такий відлік розпочався трохи раніше – 29 липня. Тобто, людство живе сьогодні, об’єктивно недооцінюючи можливості планети та нераціонально збільшуючи попит на її ресурси. Так, ніби в нас є 1,7 Землі. Виходить, ми беремо у неї на 74% більше, ніж вона може нам запропонувати та відновити за рік.

«Людська діяльність продукує значні обсяги вуглецю, які океани та ліси не в змозі поглинути. Ми продовжуємо виснажувати природні багатства, розорювати землі та вирубувати ліси. А ще залишати після себе тонни непотрібних речей на звалищах. Ми не замислюємося, що треба дбайливо ставитися до води. Не завжди помічаємо зникнення тих чи інших видів тварин і рослин, та все сприймаємо як належне. А ще щиро дивуємося, чому 10 років тому зима була сніжною та морозною, а зараз більше схожа на міжсезоння. Або чому у світі все більш стрімкими та частими стають надзвичайні ситуації – повені, посухи, урагани тощо» — відзначили в Міндовкілля.

Глобальна мережа екологічного сліду та Шотландське агентство з охорони навколишнього середовища (SEPA) запустили проєкт «100 днів можливості», в рамках якого оприлюднюють рішення, що здатні змінити ситуацію. Наприклад, відтермінувати День екологічного боргу можна:

на 13 днів — якщо вдвічі скоротити харчові відходи у всьому світі;

на 7 днів – якщо замінити 50% світового споживання м’яса на продукти рослинного походження;

на 2,4 дні – якщо на 10% зменшити використання автомобілів;

на 1,6 дня – якщо покрити половину будівель світу зеленими дахами.

Кожен на своєму рівні також може вплинути на розмір «екологічного кредиту», якщо наприклад, замість авто дозволить собі хоч інколи пройтися пішки або проїхатися на велосипеді; не буде купувати зайві речі, які потім швидко опиняються на смітнику; буде віддавати перевагу товарам, дружнім до довкілля; економити та раціонально використовуючи воду і електроенергію; посадить дерево, або принаймні не буде знищувати ті, що висаджені іншими.

Джерело: Міндовкілля