Depositphotos и VistaCreate прекращают работу в россии и беларуси

Компания VistaPrint решила прекратить работу на российском и белорусском рынках фотостока Depositphotos и графического онлайн-редактора VistaCreate. Об этом сообщает глава PP-отдела Depositphotos в социальной сети Facebook.

«Наша позиция однозначна. Мы против войны в Украине, осуждаем действия россии. Из-за военной агрессии россии на территории Украины, Depositphotos и VistaCreate прекращают все продажи и предоставление услуг клиентам и партнерам по рф и рб. Мы не хотим, чтобы наши сервисы использовали для пропаганды, дезинформации или поддержки противоправных действий и прекращаем какие-либо виды сотрудничества с клиентами и партнерами из стран-агрессоров», — говорится в заявлении.

Ограничения вступили в силу с 7 марта.

Также, с целью противодействия дезинформации и пропаганде, администрация Depositphotos разослала электронное письмо своим пользователям в россии и беларуси, где рассказала правду о войне в Украине и призывала к антивоенным протестам. Для подтверждения своих слов Depositphotos собрал две бесплатные коллекции изображений с документальными фотографиями трагических событий в Украине и проходящих митингов по всему миру. А в специальную коллекцию VistaCreate вошли десятки тематических шаблонов, которые могут бесплатно использовать все желающие поддержать Украину.