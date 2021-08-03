Держенергоефективності: У 2014 році лише 20 українських домогосподарств мали сонячні панелі, у 2017 — 3000, а зараз — більше 35 тис.





В.О. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура розповів про переваги використання відновлюваних джерел енергії у домогосподарстві. За його словами, у 2014 році лише 20 українських домогосподарств мали сонячні панелі, у 2017 році їх було вже 3 тисячі, а на сьогодні – більше 35 тисяч СЕС.

Наразі ринок зеленої сонячної енергетики розвивається в геометричній прогресії. Це приклад того, як домогосподарства можуть інвестувати у своє майбутнє та заощаджувати на платіжках. За словами представника Держенергоефективності, малі СЕС — це також яскравий приклад роботи розосередженої генерації, яка позитивно впливає на режими роботи енергосистеми усієї країни.

На власні потреби стандартного будинку у середньому вистачає 10-15 кВт потужності. У такому випадку потрібні ще системи накопичення енергії. В залежності від потужності станції та обсягу електроспоживання домогосподарством СЕС окуповується у середньому за 5-7 років.

Загалом, станом на 1 липня 2021 року в Україні нараховується понад 35 тис. домогосподарств, що є першими в країні «проз’юмерами», які виробляють і споживають сонячну енергію.

Джерело: Держенергоефективності