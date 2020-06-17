Digital Nomad Visa. Эстония запускает новую цифровую визу для удалённо работающих иностранцев





Правительство Эстонии одобрило изменения к Закону об иностранцах, которые позволяют удалённо работающим людям получить цифровую визу для работы в стране.

Виза Digital Nomad Visa позволит иностранцам, которые не привязаны к конкретному месту или времени работы, официально работать в Эстонии до года. Она будет затребована в таких отраслях, как технологии, финансы, маркетинг, образование и др. Благодаря этому иностранцам не придётся идти на уловки, чтобы остаться и некоторое время поработать в Эстонии.

Сейчас существуют проблемы с легальностью трудоустройства для тех людей, которые работают и путешествуют. Как правило, у таких людей преимущественно туристические визы, а значит даже удалённая работа в другой стране может быть незаконной. С помощью Digital Nomad Visa эту проблему удастся решить.

Министерство внутренних дел Эстонии уточняет, что визовая программа Digital Nomad будет внедряться постепенно. На первом этапе право подать заявку на получение такой визы будут иметь иностранцы, которые докажут, что они являются «цифровыми кочевниками». Все претенденты на получение визы будут проходить тщательную проверку. Лишь после этого им будет предоставлена краткосрочная или долгосрочная виза. Однако пока не уточняется, когда именно можно будет начинать подавать заявки. По предварительным оценкам, ежегодно на получение такой визы смогут претендовать около 1800 человек. В дальнейшем правительство Эстонии планирует разработать решения для интеграции Digital Nomad Visa с другими программами, такими как е-резидентство.

Премьер-министр Эстонии Март Хельме считает, что Digital Nomad Visa укрепит имидж страны как е-государства, а также это поспособствует экспорту эстонских электронных решений.

Источник: AIN